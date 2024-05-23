Общество

Признаки контрафактного кофе назвал эксперт

Контрафактного кофе на российском рынке очень мало, но периодически небольшие партии такого товара все-таки попадают на торговые площадки, рассказал генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия. По его словам, чаще всего подделывают премиальную продукцию, выпущенную под известными, раскрученными брендами.

«Мы оцениваем долю подделок в пределах 1%. В основном это не фальсифицированный товар – не желуди вместо кофе. Обычно пытаются подделать известный бренд, используя кофе более низкого качества. Но в целом рынок настолько конкурентный, что не позволяет кому бы то ни было "шалить". Любого нелегального производителя достаточно легко и быстро находят – с одной стороны, правообладатели бренда, с другой стороны, контролирующие организации. В сетевых магазинах вероятность попасть на подделку очень низка. На маркетплейсах есть определенный риск, с этой проблемой мы работаем», – приводит слова Чантурия радио Sputnik.

По словам эксперта, покупатель может выявить подделку только по сочетанию нескольких признаков.

«Первое, что должно насторожить, – это очень низкая цена. Следующий признак – упаковка, которая отличается от привычной. Часто изготовители подделок стараются сэкономить на качестве картона, стеклянных банок, крышек, оберточной ленты, цвет печати у них может не получиться, могут какие-то элементы отсутствовать, например, клапан какой-нибудь. Принесли домой, открыли, а там зерна не того размера, который вы привыкли видеть, или, например, стандартная обжарка продукта, который вы покупали, темная, а тут – светлая. Потом пробуете – и вкус не тот. Если одно с другим совпадает, значит, вероятность того, что вы попали на подделку, достаточно высока», – предупредил Чантурия.

Обнаружив, что вы купили поддельный кофе, нужно обратиться в торговую организацию, которая его продала, а также в Роспотребнадзор, советует эксперт.

«Идите в магазин или в ту точку, где вы купили кофе, по закону "О защите прав потребителей", они обязаны разобраться в ситуации. И можете направить информацию в том числе в Роспотребнадзор для проведения проверки. А дальше уже будут соответствующие ведомства решать, что с этим продуктом не так. Если нарушение установлено, включаются все механизмы контроля, и Роспотребнадзор в этом смысле работает очень жестко», – заключил Чантурия.