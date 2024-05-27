Общество

Почти половина псковских компаний отдает предпочтение внутренним кандидатам при найме руководителей - опрос

Практически каждый второй работодатель предпочтет повысить своего сотрудника, вместо того, чтобы принять управленца со стороны. В соответствующем опросе сервиса SuperJob приняли участие представители предприятий и организаций из города.

Согласно исследованию, в 45% компаний отдают предпочтение внутренним кандидатам при найме руководителей. 15% работодателей предпочитают нанимать управленцев со стороны. В 39% организаций на руководящие должности одинаково часто назначают как внутренних кандидатов, так и пришедших извне.

Среди работодателей из разных отраслей внутренних кандидатов назначают на руководящие должности чаще всего в сферах логистики и информационных технологий (по 49%). Тех, кто отдаёт предпочтение внешним кандидатам, сравнительно немного в рассмотренных отраслях, и все же чуть больше их в сфере услуг (16%).