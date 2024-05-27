Кулинарный конкурс провели среди финалисток фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки»

Финалистки фестиваля красоты «Мисс и Миссис Великие Луки» приняли участие в кулинарном конкурсе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.
Фото здесь и далее: Ирина Большакова
Самым вкусным этапом фестиваля по праву можно назвать кулинарный конкурс, который проходил в кафе Shishki. Чего только не было предложено многоуважаемому жюри этого вечера - и мясные, и рыбные блюда, салаты, десерты, торт и даже напитки. На суд жюри было представлено 16 разных и не похожих друг на друга вкуснейших блюд. Выбирать было очень сложно», - рассказали организаторы.
В жюри были:
В итоге в категории Мисс лучшее блюдо представила Софья Мозорук (рулька), а в категории Миссис - Ольга Бируля (блюдо из лосятины).
Напомним, финал фестиваля состоится 1 июня в великолукском Доме культуры Ленинского комсомола.