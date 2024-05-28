Общество

Средняя зарплата врачей в Псковской области оказалась самой низкой в СЗФО

Средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, в Псковской области за январь-декабрь 2023 года составила 75 312,2 тысячи рублей. Такие данные приводит Росстат.

Стоит отметить, что в Псковской области у врачей, предоставляющих медицинские услуги государственной и муниципальной форм собственности, самые низкие заработные платы в Северо-Западном федеральном округе. В других регионах СЗФО средняя заработная плата врачей составляет: