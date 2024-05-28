Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
как заработать на недвижимости?
взгляд в будущее ИТ в образовании
ПЭМЗ ищет сотрудников
кадры решают всё
день победы великие луки
топ заведений для выпускников
Кабельный потенциал
Господин Рейтингомер
ковать кадры пока горячо
ENERGY кешбэк-игра
дело ФАПное
творог правда и мифы
места для выпускного
выход есть профилактика суицида
гастрофест «Моя еда»
 
 
 
ещё Общество 28.05.2024 09:260 Учения десантников начнутся в Псковском районе с 1 июня 28.05.2024 13:360 Минцифры обсуждает введение платы за использование зарубежного софта компаниями РФ 28.05.2024 13:340 Виртуальный оператор не влияет на качество связи для абонентов, заявил эксперт 28.05.2024 12:580 МегаФон внедрил цифровую платформу экомониторинга на крупном заводе по производству стали 28.05.2024 12:470 СДЭК восстановит выдачу отправлений не позднее 29 мая 28.05.2024 12:430 В День пограничника в псковском управлении прошёл торжественный митинг
 
 
 
Самое популярное 22.05.2024 07:386 Градсовет Пскова одобрил проект строительства гостиницы на улице Кузнецкой 21.05.2024 18:338 В отношении Александра Грацкого возбудили новое дело о получении взятки 23.05.2024 15:570 Следователи опубликовали видео с места трагедии в Малой Гоголевке 23.05.2024 11:520 Рабочего намотало на буровой шнек и разорвало в Псковском районе 25.05.2024 11:270 В Псковской области простились с шестью погибшими в зоне СВО военными
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

МегаФон внедрил цифровую платформу экомониторинга на крупном заводе по производству стали

28.05.2024 12:58|ПсковКомментариев: 0

МегаФон внедрил цифровую платформу экомониторинга на одном из крупнейших заводов по производству стали в мире — Череповецком металлургическом комбинате — базовом активе ПАО «Северсталь». С помощью сервиса «МегаФон Экология» предприятие сможет отслеживать концентрацию загрязняющих веществ в атмосфере и планировать природоохранные мероприятия по минимизации негативного воздействия на окружающую среду города, где проживает 300 тысяч человек. 

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Северсталь»

Как Псковской Ленте Новостей сообщили в компании, платформа «МегаФон Экология» проводит наблюдение за экологической обстановкой в режиме реального времени. Несколько мониторинговых устройств по каналам связи передают показания на серверы металлургического комбината каждые 20 минут, затем сервис сравнивает полученные данные с допустимыми нормами, оперативно выявляет превышения и уведомляет об этом специалистов завода сразу в трех каналах коммуникации: по электронной почте и через окно веб интерфейса, дублируя информацию в журнал событий.

Для контроля качества атмосферного воздуха в Череповце работает 9 комплексов мониторинга. Они расположены во всех районах города в местах наибольшей концентрации людей и вблизи социально-значимых объектов. В состав комплекса кроме программного обеспечения входят также датчики пыли, газоанализаторы и метеорологические станции. Мониторинг ведется по нескольким параметрам, в приоритете показатели концентрации взвешенных частиц, диоксида азота и серы, и метеоданные.

Обязательным условием запуска в эксплуатацию цифровой экоплатформы было совпадение результатов измерений качества воздуха Гидрометеослужбой и данных с устанавливаемых малогабаритных постов мониторинга. Сравнительные испытания, которые провели специалисты «Северстали» совместно с Лабораторией Гидрометеослужбы перед стартом проекта, отразили максимально идентичные результаты.

Инфографика: Freepik

«С помощью программного обеспечения МегаФона мы планируем проверить эффективность реализуемых нами воздухоохранных мероприятий. В рамках проекта "Чистый воздух" в 2024 году стоит задача снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Череповце не менее чем на 20%, и мы уже проделали очень большую работу — фактическое снижение выбросов по итогам 2023 года составило 15,9%. А с мая этого года наши специалисты начали получать статистику по качеству атмосферного воздуха. Имея полную информацию о состоянии окружающей среды в реальном времени, мы сможем минимизировать экологические и экономические риски», — отметил главный эколог дивизиона «Северсталь Российская сталь» Михаил Белов. 

«Не первый год МегаФон активно поддерживает инициативу предприятий по решению экологических вопросов в рамках федерального проекта "Чистый воздух". В качестве подтверждения — успешно реализованные проекты в Омске и Воскресенске. Благодаря цифровой платформе "МегаФон Экология" удается построить действительно эффективную сеть мониторинга, которая позволяет крупнейшим заводам получать данные о состоянии воздуха, оперативно реагировать и своевременно принимать меры, соответствуя требованиям российских экологических стандартов», — рассказала руководитель отдела по развитию IoT-продуктов МегаФона Олеся Суханос. 

В 2021 году МегаФон запатентовал платформу «МегаФон Экология», работающую на базе технологии IoT (интернет вещей). В режиме реального времени она собирает, анализирует и передает клиенту и контролирующим органам данные о состоянии окружающей среды, об объеме и составе промышленных выбросов, а также прогнозирует превышение допустимых значений и даже рассчитывает потенциальную сумму штрафов. В июне 2022 года решение было включено в реестр российского ПО.

Теги: #МегаФон
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Довольны ли вы вывозом мусора?
В опросе приняло участие 79 человек
28.05.2024, 13:560 Андрей Папчук: Порховский мусорный полигон превратится в огромною гору 28.05.2024, 13:550 Майские заморозки и импортозамещение: как справляется псковские сельскохозяйственники? 28.05.2024, 13:450 С бывшего депутата Госдумы Рашкина сняли судимость 28.05.2024, 13:371 Местные операторы по вывозу ТКО в Псковской области уничтожены — Андрей Папчук
28.05.2024, 13:360 Минцифры обсуждает введение платы за использование зарубежного софта компаниями РФ 28.05.2024, 13:340 Виртуальный оператор не влияет на качество связи для абонентов, заявил эксперт 28.05.2024, 13:300 Андрей Папчук назвал большую ошибку при реализации «мусорной реформы» в Псковской области 28.05.2024, 13:160 В Петербурге решившая позагорать девушка попала в реанимацию с ожогами 80% тела
28.05.2024, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: Что не так с мусорной реформой? 28.05.2024, 12:580 МегаФон внедрил цифровую платформу экомониторинга на крупном заводе по производству стали 28.05.2024, 12:480 Пьяный печерянин спалил дотла нежилой дом и ответил в суде 28.05.2024, 12:470 СДЭК восстановит выдачу отправлений не позднее 29 мая
28.05.2024, 12:430 В День пограничника в псковском управлении прошёл торжественный митинг 28.05.2024, 12:320 Начинается видеотрансляция программы «Дело вкуса»: Секрет популярности японской кухни, или Как «обрусели» суши 28.05.2024, 12:260 Более 50 тысяч человек в Псковской области прошли диспансеризацию и профосмотры с начала года 28.05.2024, 12:220 Первая опора моста в виде большой арки появилась на Северном обходе Пскова
28.05.2024, 12:210 Осознать, понять и спеть 28.05.2024, 12:170 «Кузница»: Что не так с мусорной реформой? 28.05.2024, 12:160 Соблюдение прав жителей сельских территорий обсудил псковский омбудсмен на заседании в Дагестане 28.05.2024, 12:100 Рок-группа «Овощи» и «У театра» Екатерины Мигицко выступят на фестивале в Пскове
28.05.2024, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с депутатом Евгением Васильевым 28.05.2024, 11:510 Более 6 млн рублей выманили мошенники у жителей Псковской области 28.05.2024, 11:481 НАТО отрабатывает нанесение ядерных ударов по России, сообщили в ФСБ 28.05.2024, 11:430 «Дело вкуса»: Секрет популярности японской кухни, или Как «обрусели» суши
28.05.2024, 11:370 Средняя зарплата педагогов в Псковской области оказалась самой низкой в СЗФО 28.05.2024, 11:230 Торжественное закрытие школы реставраторов прошло в Печорах  28.05.2024, 11:120 Проект реставрации псковской церкви из списка ЮНЕСКО обсудят в Минкульте 28.05.2024, 10:550 «Рейтингомер»: новое «дело Грацкого», крайний за мусорный коллапс и декольтированная политреклама. ВИДЕО
28.05.2024, 10:510 В Псковской области ввели запрет на посещение лесов 28.05.2024, 10:402 Средняя зарплата врачей в Псковской области оказалась самой низкой в СЗФО 28.05.2024, 10:350 С отчётом о работе правительства выступит перед депутатами Михаил Ведерников 5 июня 28.05.2024, 10:350 «Гайд-парк»: Депутат Евгений Васильев о старте летнего сезона на территории округа №6
28.05.2024, 10:340 Псковская «инфекционка» пыталась закупить отсутствующее на рынке оборудование 28.05.2024, 10:270 Хрустики и лишние дети 28.05.2024, 10:220 Садовый дом сгорел в Невельском округе из-за короткого замыкания 28.05.2024, 10:100 Круглый стол проведут в честь 30-летия Великолукской олимпийской академии
28.05.2024, 10:030 Названа средняя зарплата филолога в Псковской области 28.05.2024, 09:440 Минометную мину обнаружили в Великолукском районе 28.05.2024, 09:332 Кабмин поддержал проект о порядке оборота книг иноагентов 28.05.2024, 09:260 Учения десантников начнутся в Псковском районе с 1 июня
28.05.2024, 09:150 Китайский производитель сотового оборудования выходит на российский рынок 28.05.2024, 08:560 Студенты псковского колледжа исполнили песни ХХ века в День библиотек 28.05.2024, 08:371 Среднемесячная зарплата преподавателей в России увеличилась на 13% 28.05.2024, 08:180 Уголовную ответственность за дипфейки намерены ввести в России
28.05.2024, 07:580 Россиян обяжут регистрировать права собственности сразу после постройки дома 28.05.2024, 07:390 Уровень стипендий может достичь прожиточного минимума к 2030 году 28.05.2024, 07:190 Ученые создали систему поиска по древнерусским рукописям на основе ИИ 28.05.2024, 07:000 ЕГЭ по русскому языку готовятся сдать выпускники в Псковской области
27.05.2024, 22:100 Ложный сигнал о пожаре поступил из псковского торгового центра 27.05.2024, 22:000 Страдающую потерей памяти пенсионерку продолжают искать в Псковском районе 27.05.2024, 21:480 Певицы Алсу и Нюша подали на развод с мужьями 27.05.2024, 21:400 Итоги конкурса «Педагогические надежды» подвели в псковском колледже искусств
27.05.2024, 21:310 Опрос ПЛН-ТВ: Как псковичи планируют провести отпуск летом? 27.05.2024, 21:210 Псковичам напомнили способы связаться со следователями 27.05.2024, 21:200 О правилах передвижения на средствах индивидуальной мобильности напомнили псковичам 27.05.2024, 21:180 Люк провалился на набережной реки Великой в Пскове
27.05.2024, 21:121 Гребцы псковской спортшколы «Ника» пересели на новые байдарки 27.05.2024, 21:070 Студенты дадут в Пскове концерт органной музыки 27.05.2024, 21:000 Почти половина псковских компаний отдает предпочтение внутренним кандидатам при найме руководителей - опрос 27.05.2024, 20:570 Автожир «Снегирь» совершил вынужденную посадку в Стругокрасненском районе
27.05.2024, 20:520 Утечки в газовых резервуарах выявляют в Пушкинских Горах 27.05.2024, 20:500 «Беседка»: «Мусорный разрыв» в Псковской области – каким будет переходный период в сфере ТКО? ВИДЕО 27.05.2024, 20:450 Шесть дворов многоквартирных домов отремонтировали в Кунье 27.05.2024, 20:400 Псковские профсоюзы готовят предложение в части страхования медиков
27.05.2024, 20:380 Новая воркаут-площадка появилась в псковской деревне Знаменка 27.05.2024, 20:210 Сергей Грахов: ТКО в Псковской области вывозят по аварийной схеме 27.05.2024, 20:200 Общественники отметили умелую организацию работы отдела Госавтоинспекции в Пскове 27.05.2024, 20:000 Институт развития интернета направит около половины бюджета 2024 года на сериалы
27.05.2024, 19:520 После прохождения диспансеризации с начала года почти у 400 псковичей выявили рак 27.05.2024, 19:440 Дмитрий Быстров представил отчет о деятельности администрации Островского района 27.05.2024, 19:410 В графике строительства экотехнопарка есть просадки - Сергей Грахов 27.05.2024, 19:400 Почти 3 тысячи тонн пестицидов и агрохимикатов ввезли в Россию через Псковскую область и Петербург
27.05.2024, 19:260 Большой музейный праздник устроят в Пскове в День защиты детей 27.05.2024, 19:200 Комитет Госдумы одобрил проект о штрафах за пьяную езду на электросамокатах 27.05.2024, 19:160 Псковичей просят не оставлять детей одних в комнате с открытым окном 27.05.2024, 19:120 Санитарные дни планируются в Псковском музее в конце мая
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru