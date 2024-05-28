Общество

Почти 50 регионов подвержены лесным пожарам в июне, в их числе Псковская область

Специалисты Федеральной Авиалесоохраны разработали прогноз рисков ЧС по лесным пожарам на июнь, в список вошли почти 50 российских субъектов, в их числе Псковская область, сообщила пресс-служба ведомства.

«В течение июня в 49 регионах страны из-за теплой и сухой погоды возможны риски ЧС по лесным пожарам», - говорится в сообщении.

В частности, в июне из-за теплой и сухой погоды возможны превышения среднемноголетних показателей пожарной опасности на территориях: Северо-Западного федерального округа (вся территория Калининградской и Мурманской областей, западная часть Новгородской области, северная часть Псковской области, центральная часть Республики Карелия, Республики Коми, Архангельской и Ленинградской областей), пишет «Интерфакс».