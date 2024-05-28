Общество

Круглый стол по вопросам психического здоровья проведут в Пскове

Круглый стол состоится 30 мая в 15:00 на площадке Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина в рамках подготовки IX Фестиваля реабилитационных программ для людей с психическими особенностями «Другие?». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Союзе охраны психического здоровья.

Состоится рабочая встреча представителей Союза охраны психического здоровья (Москва) с представителями комитета по здравоохранению Псковской области, комитета по социальной защите Псковской области, представителями профильных подведомственных учреждений здравоохранения, социальной защиты и образования Псковской области, представителями профильных комиссий Общественной палаты Псковской области, а также представителями социально ориентированных некоммерческих организаций Псковской области, деятельность которых направлена на сферу реабилитации людей с психическими особенностями.

В повестке заседания: организация психиатрической помощи и реабилитации в государственных учреждениях и некоммерческих организациях, опыт взаимодействия, достижения и перспективы.

Фестиваль «Другие?» - это ежегодное междисциплинарное мероприятие Союза охраны психического здоровья, проводимое с 2015 года, призванное способствовать улучшению системы межведомственного и межсекторного взаимодействия учреждений и организаций в сфере психического здоровья с целью развития реабилитационных услуг и повышения качества оказываемой помощи. В 2024 году фестиваль будет одновременно проводиться на нескольких площадках и будет адресован организациям, расположенным в Центральном, Северо-Западном, Приволжском, Южном, Северо-Кавказском и Уральском федеральных округах Российской Федерации.

Среди основных мероприятий IX фестиваля – форум реабилитационных программ (доклады специалистов с презентациями реабилитационной деятельности); тематические семинары и мастер-классы; концертная программа (выступления музыкальных и танцевальных коллективов, представленных подопечными учреждений); выставка работ творческих и трудовых мастерских, живописи «особых» художников («Аутсайдер-арт»).

Задача – объединить экспертный потенциал ведущих специалистов в сфере психосоциальной реабилитации детей и взрослых с психическими особенностями, представляющих государственные учреждения здравоохранения, соцзащиты, образования, культуры, науки, спорта, а также некоммерческие организации.

В рамках подготовки к мероприятию круглые столы по вопросам психического здоровья и психосоциальной реабилитации поводятся во всех регионах указанных федеральных округов с приглашением представителей министерств/департаментов здравоохранения, социальной защиты, образования, культуры и спорта, представителей общественных палат и некоммерческих организаций с целью презентации фестиваля Союзом охраны психического здоровья и исследования реабилитационных ресурсов в регионах.