Общество

Второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет в Пскове и Великих Луках

Мероприятия федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдут в Пскове и Великих Луках 28 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Предварительное количество работодателей, кто готовится принять участие в мероприятии – более 70, в том числе 16 организаций оборонно-промышленного комплекса.

Площадки ярмарки развернутся в Пскове по адресу: Иркутский переулок, дом 2, а в Великих Луках: улица К. Зверева, дом 29. Откроются они в 10:00.

Ярмарка трудоустройства будет интересна для граждан всех возрастов. Школьники смогут найти здесь сезонную работу или место с постоянной занятостью, принять участие в профориентационных активностях. Для абитуриентов будет интересна зона образовательных учреждений, где они познакомятся с учебными программами и различными предложениями. Также для этих категорий граждан молодежные организации региона представят свои возможности в профильной зоне.

По количеству работодателей грядущая ярмарка уже превосходит прошлогоднее мероприятие – тогда участие приняло около 50 работодателей. Сейчас в списке крупные медучреждения региона, ведущие промышленные и сельскохозяйственные предприятия, финансовые организации, исполнительные органы муниципального и областного уровней и другие. Отдельная площадка по традиции будет и у правительства региона. Соискатель на ярмарке сможет найти вакансию по душе – в прошлом году, к примеру, более 300 человек были трудоустроены.

На площадках будут присутствовать кадровые консультанты отделений областного Центра занятости населения. Они помогут гостям ориентироваться среди предложений, а также представят новые возможности службы занятости населения, которые появляются благодаря комплексной модернизации по нацпроекту «Демография».

В целом планируется организовать насыщенную программу, наполненную различными активностями – настольными играми и лекциями от Молодежного кадрового центра Псковской области, экскурсиями по вакансиям, интерактивами для гостей. За обновлением программы можно следить на официальном сайте мероприятия.

«Обязательно приглашаем всех посетить ярмарку трудоустройства и найти себе здесь занятие по душе, обрести новый вектор профессионального или личностного развития, а также просто хорошо провести время», - отметила директор областного Центра занятости населения Олеся Сергеева.

Отметим, что Всероссийская ярмарка трудоустройства организована министерством труда и социальной защиты РФ в рамках нацпроекта «Демография», организаторами в Псковской области выступает региональный комитет по труду и занятости, а также областной Центр занятости населения.