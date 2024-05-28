Общество

Около 10 тысяч цветов высадили в Острове

Около 10 тысяч декоративных цветов высажено на общественных пространствах в центре Острова. Об этом сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Дмитрия Быстрова

«Специалисты нашего муниципального предприятия "Производственный жилищный ремонтно-эксплуатационный участок" с установлением благоприятной погоды занимаются благоустройством городских общественных пространств», - рассказал глава района.

Проведены работы по озеленению Парка Победы, клумб на центральной площади, сквера имени Клавдии Назаровой, прилегающих территорий у монумента жертв чернобыльской катастрофы, у Вечного огня. На клумбах и в вазонах высажена рассада разнообразных декоративных цветов.

По словам инженера МУП ПЖРЭУ Островского района Валерии Алексеевой, для высадки около 10 тысяч саженцев были задействованы работники благоустройства и дворники, всего 15 человек.

На городских клумбах и вазонах взоры горожан и гостей Острова радуют такие цветы, как: бегония, петуния ампельная, алиссум, агератум, лобелия, газания, бакопа, сальвия.

«Непостоянные погодные условия приводят к тому, что сотрудникам предприятия приходиться подсаживать те цветы, которые плохо прижились. Результаты работы сотрудников предприятия делает наш город более уютным и красивым!» - дополнил Дмитрий Быстров.