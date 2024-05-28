Общество

Экскурсию о князе Довмонте проведут в Пскове для молодых семей с детьми

Псковский городской молодёжный центр приглашает всех желающих, в том числе молодых семей с детьми, на экскурсию, посвящённую памяти самого известного псковского князя Довмонта 2 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе молодежного центра.

Князь Довмонт, также известный как Тимофей, правил в Пскове 33 года — дольше, чем кто-либо другой. Он был храбрым и непобедимым воином, а также справедливым правителем. По его приказу было построено второе кольцо укреплений Псковского Кремля — Довмонтов город. В этом городе также были возведены три храма, которые стали основой для создания уникального сакрального комплекса, не имеющего аналогов в мире.

В рамках экскурсии будут посещены значимые места, связанные с князем, а также Приказные палаты, где можно будет увидеть Довмонтов меч.

Старт экскурсии назначен на 16.00 у входа в Псковский Кремль, у башни Святых ворот, где располагается музейная касса. Продолжительность экскурсии — 2 часа. Участие бесплатное. Чтобы записаться на мероприятие, необходимо написать в сообщения группы Духовно-нравственного направления Молодежного центра. Экскурсия приурочена к Международному Дню защиты детей (1 июня) и Дню памяти легендарного князя Довмонта (2 июня).