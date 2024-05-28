Общество

Российско-африканское сотрудничество обсуждают на форуме общественной дипломатии в Петербурге

В Санкт-Петербурге на базе Торгово-Промышленной палаты открылся Африканский международный конгресс. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе конгресса.

Фото: пресс-служба Африканского международного конгресса

Это уже второй форум общественной дипломатии, который стал главной площадкой для обсуждения вопросов российско-африканского сотрудничества. В конгрессе принимают участие представители 18 Африканских стран. Присутствуют дипломаты из Анголы, Эфиопии, Центрально-Африканской Республики, Джибути, Экваториальной Гвинеи, Буркина Фасо, Гвинеи-Бисау, Чада, Танзании и других стран.

Основные темы конгресса: «Приоритеты российско-африканского делового сотрудничества в настоящее время», «Инвестиционный климат в африканских странах», «Сотрудничество в гуманитарной сфере как драйвер развития российско-африканских отношений», «Создание общего российско-африканского информационного пространства», «Создание международной сети «Дом Африки». Константин Клименко, сопредседатель Африканского международного конгресса с российской стороны заявил для СМИ следующее: «Планируется, что в рамках конгресса будут подписаны соглашения о реализации российско-африканских проектов на общую сумму более 1 миллиарда рублей.

Основные проекты: «Строительство русских школ в Африке», «Создание кампуса для африканских студентов в Петербурге», «Создание Русских домов в Африке».