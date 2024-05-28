Общество

Подводная лодка «Великие Луки» вышла на испытания в море

Большая подводная лодка Б-587 «Великие Луки» проекта 677М вышла в море на испытания. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Великих Лук.

Фото: администрация Великих Лук / Telegram

Лодка была заложена в 2006 году как «Севастополь», перезаложена в 2015 года под нынешним названием, а спущена на воду только в 2022 году.

Напомним, подводная лодка Б-587 «Великие Луки» проекта 677 «Лада», построенная на Адмиралтейских верфях, в декабре 2023 года вышла на заводские ходовые испытания в назначенные районы Балтийского моря.