Общество

Утку с выводком заметили на дороге в Любятово

Утку с выводком утят заметили на асфальтовой дороге в микрорайоне Пскова Любятово. Видео на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» опубликовала советник губернатора Псковской области, многодетная мама Елена Полонская.

Фото и видео здесь и далее: Елена Полонская / «ВКонтакте»

«Спешат. Бедная мамка, пытается увести своих деток в безопасное место. Пусть у этих малышей все будет хорошо», - написала Елена Полонская.

Ранее сообщалось, что у пары аистов, поселившихся в этом году на старинном городище Ворониче в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», появились аистята. Счастливую семейку удалось заснять сотруднику Пушкинского заповедника Алексею Михайлову.