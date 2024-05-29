Общество

Расплачиваться в магазинах улыбкой готовы пока только 7% псковичей — опрос

80% псковичей не готовы расплачиваться в магазинах по биометрии. Оплачивать покупки «лицом» хотели бы всего 7%. Тех, кто уже расплачивается на кассах, улыбнувшись в камеру, пока менее 1%. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по результатам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения Пскова.

Изображение от freepik

Большинство населения пока не доверяет системе оплаты покупок по биометрии и все же чуть больше тех, кто готов к этому, — среди опрошенных до 34 лет (9% плюс 1% уже расплачивается таким способом). Уровень доверия к биометрической системе оплаты чуть возрастает с увеличением уровня доходов опрошенных.