Общество

«Студентом года» в Великих Луках стала представительница ВЛГАФК

Финал конкурса «Студент года» состоялся в Великих Луках. Победителем признана студентка Великолукской государственной академии физической культуры и спорта Яна Стрелецкая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре молодёжи и общественных инициатив Псковской области.

Фото здесь и далее: Центр молодёжи и общественных инициатив Псковской области

Участникам необходимо было пройти ряд испытаний. И в финал конкурса «Студент года» вышли три студентки. Для последнего этапа они подготовили самопрезентацию и видеоролики на тему «Самое родное», а также в финале продемонстрировали свои интеллектуальные способности, приняли участие в состязании «Топ спикер», где показали мастерство отстаивать свою точку зрения, и защитили проекты, направленные на развитие города.

Оценивало работы компетентное жюри: победительница муниципального конкурса «Студент года-2023» Анжелика Григорьева, начальник управления образования Виктория Крюкова, начальник отдела по молодежной политике Екатерина Карпенко и директор технопарка «Электрополис» Ирина Белова.

Конкурс «Студент года» уже стал неотъемлемой частью истории студенчества Великих Лук, отмечают участники и организаторы. На конкурсной площадке ежегодно показывают свои таланты, способности, навыки лучшие представители городского студенческого сообщества.