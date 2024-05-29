Общество

Более 20 тысяч великолучан приняли участие в субботниках

Более 20 тысяч горожан приняли участие в субботниках в Великих Луках. Об этом заявил глава города Великие Луки Николай Козловский на встрече с общественными советниками, сообщили Псковской Ленте Новостей в городской администрации.

Фото здесь и далее: администрация Великих Лук

«По данным УЖКХ – более 20 000 горожан приняли участие в субботниках», - рассказал Николай Козловский.

Также глава города рассказал о работе двух муниципальных предприятий: «Тепловые сети» и «Водоканал». На сегодняшний «Тепловые сети» завершили отопительный сезон. Глава города отметил, что сезон прошел не без сбоев. Их было два: отключение электроэнергии на котельной № 5 и сбой в работе приборов на котельной № 13. Были проведены необходимые работы над ошибками. Сейчас идет подготовка к следующему сезону.

Что касается «Водоканала», то предприятие успешно прошло зимний сезон, и сегодня главная задача предприятия – проведение реконструкции и капитального ремонта кольцевого водовода. Эта главная артерия, которая снабжает весь город питьевой водой.

Напомним, институт общественных советников главы города, как форма территориального общественного самоуправления, существует в Великих Луках с 2016 года. На общедомовых собраниях от каждого дома были выдвинуты «лидеры общественного мнения», которые вошли в состав общественных советников главы города. На сегодняшний день их более 350 человек.

Эта особая форма организации ТОС позволяет горожанам и власти напрямую общаться друг с другом. Это позволяет обозначать самые актуальные проблемы, решение которых необходимо «здесь и сейчас», и контролировать выполнение поставленных задач. Таким образом великолучане принимают непосредственное участие в управлении городом.