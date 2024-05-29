Общество

Завершается прием заявок на участие в Международной премии #Мывместе

До завершения заявочной кампании Международной премии #МЫВМЕСТЕ осталось 5 дней. Прием документов продолжится до 3 июня на сайте премия.мывместе.рф.Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Премия #МыВместе — это конкурс добровольческих проектов, цель которого признание и поддержка лидеров общественно значимых инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни в России и мире. Премия ежегодно помогает гражданам заявлять о своем проекте не только на всю Россию, но и на весь мир.

Финалисты премии смогут найти партнеров и инвесторов, получить поддержку и признание, пройти уникальное обучение, а также бесплатно отправится в путешествие по России.

Уникальность Премии в том, что победителями станут почти 2 тысяч человек. Кроме того, в каждом регионе Добро.Центры назовут своих «Волонтеров года» и «Наставников года».

Амбассадорами премии от Псковской области в этом году стали студентка Псковского областного колледжа искусств имени Н.А Римского-Корсакова Христина Курманаевская, сотрудник отдела по молодежной политике управления образования администрации Великих Лук Кристина Коновалова, студент Великолукского филиала Петербургского государственного университета путей сообщения Кирилл Коноярский, студент ПсковГУ Дамиан Мисун.