Общество

Власти планируют простимулировать бизнес переводить беременных на удаленку

Власти планируют стимулировать компании к переводу беременных и матерей с малолетними детьми на удаленку. Такие рекомендации сейчас готовит Минтруд вместе с заинтересованными сторонами. Об этом говорится в материалах правительства к его отчету в Госдуме, который состоялся в апреле. Источники, участвовавшие в обсуждениях, подтвердили подлинность материалов.

Программа по стимулированию работодателей к поощрению сотрудников с детьми уже разработана, заявили «Известиям» в пресс-службе Минтруда. В соответствии с ней собираются выявить лучшие практики среди компаний, которые лягут в основу подготовки самих рекомендаций, сказали в ведомстве.

По поручению кабмина Минтруд с Российским союзом промышленников и предпринимателей провели мониторинг того, как работодатели применяют гибкие формы занятости. Опрос показал, что более половины компаний активно переводят беременных и матерей на дистанционный формат, говорится в материалах правительства, пишут «Известия».

Предлагаемые меры дадут больше возможностей участвовать в экономике людям, занятым уходом за детьми, инвалидами и пожилыми родственниками, заявили в Счетной палате. Там добавили: также это поможет снизить занятость в неформальном секторе. Там в основном работают женщины 30–39 лет — то есть имеющие, как правило, семейные обязанности в связи с рождением детей.

Рекомендации Минтруда послужат дополнительным стимулом к переводу беременных и матерей на удаленку, прежде всего, в регионах, уверена главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина. По ее словам, в Москве и Санкт-Петербурге такая практика уже достаточно широко применяется.