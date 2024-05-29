Общество

Умерла Анастасия Заворотнюк

Российская актриса театра и кино, телеведущая Анастасия Заворотнюк умерла в возрасте 53 лет. Об этом сообщается на ее странице в социальной сети «ВКонтакте».

Кадр из сериала «Моя прекрасная няня» / Кинопоиск

«Дорогие друзья! Невозможно осознать и очень сложно подобрать нужные слова. Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя. Мы благодарим каждого из вас, кто искренне желал добра, молился о здравии и верил. Настя всегда чувствовала и очень ценила вашу поддержку. О месте и времени прощания мы сообщим сегодня вечером дополнительно», - говорится в сообщении администратора.

14 мая 2020 года стало известно, что у Анастасии Заворотнюк обнаружена опухоль головного мозга.