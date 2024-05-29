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Общество

Неделя приёмов граждан по вопросам материнства и детства пройдет в Псковской области

30.05.2024 12:12|ПсковКомментариев: 0

Псковичи могут обратиться в Региональную общественную приёмную Дмитрия Медведева с 3 по 7 июня и задать вопросы по теме материнства и детства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

Фото: пресс-служба «Единой России»

«Одним из приоритетных направлений федеральной и региональной политики, а также Народной программы партии является забота о семье и детях. В Псковской области строятся новые школы, детские сады, стадионы и игровые площадки, создаются условия для всестороннего развития молодежи. Предусмотрены меры социальной помощи многодетным и малообеспеченным семьям. Успешная реализация всех этих и многих других мер невозможна без обратной связи с населением», - отметили в пресс-службе.

К Международному Дню защиты детей, который отмечается 1 июня, «Единая Россия» организует тематическую неделю приёмов граждан по вопросам материнства и детства на базе Псковской региональной общественной приемной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева.

3 июня с 10.00 до 12.00 прием проведет вице-спикер Псковского областного Собрания, региональный координатор партийного проекта «Детский спорт» Юрий Сорокин; с 12.00 до 14.00 – региональный координатор партийного проекта «Крепкая семья» Елена Полонская, которая также расскажет о реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

4 июня с 10.00 до 12.00 прием проведут вице-спикер Псковского областного Собрания Александр Братчиков и директор Центра детского отдыха и оздоровления Татьяна Богданова; 14.00 до 17.00 – депутат Псковской городской Думы, региональный координатор партийного проекта «Женское движение Единой России» Наталья Юрченко.

5 июня с 10.00 до 13.00 прием проведет вице-спикер Псковского областного Собрания Армен Мнацаканян и представитель социального фонда России по Псковской области; с 14.00 до 17.00 – председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко.

6 июня с 10.00 до 12.00 прием проведет депутат Псковского областного Собрания Андрей Козлов; заместитель председателя комитета по социальной защите Псковской области Татьяна Николаева; с 14.00 до 17.00 – депутат Псковской городской Думы Юрий Бурлин.

7 июня с 10.00 до 12.00 прием проведет уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова.

Задать вопросы можно по телефону региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева: (8112) 66-25-12.

Источник: Псковская Лента Новостей
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