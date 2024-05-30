Общество

Во вторую смену в Псковской области учатся свыше семи тысяч детей

Во вторую смену в Псковской области вынуждены учиться свыше семи тысяч детей в связи с переполненностью детских садов и школ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры по итогам межведомственного совещания по вопросам образования.

«Количество образовательных учреждений в регионе является недостаточным для удовлетворения спроса на получение общего образования. Существует проблема превышения нормативной наполняемости детских садов и школ, более семи тысяч детей вынуждены посещать занятия во вторую смену», - сообщили в прокуратуре.

В ведомстве отметили, что трудности с обеспечением права детей на доступность образования являются в том числе следствием ненадлежащей градостроительной политики, при которой организация жилой застройки не отвечает потребности в новых объектах образования и прогнозируемой численности детского населения. Вместе с тем меры по корректировке планов застройки территории, не отвечающих нормативам архитектурной доступности объектов социальной инфраструктуры, не принимаются.

Строительство объектов образования, их капитальный ремонт сопровождаются нарушениями разрешительных процедур, отставанием от графика работ, отсутствием активной претензионной работы с недобросовестными подрядчиками.

Отмечается кадровый дефицит педагогических работников, в том числе педагогов-психологов, а также специалистов в сфере обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

В прокуратуре отметили, что недостаточны меры, принимаемые органами государственной власти области и органами местного самоуправления в целях поддержки детей, проявивших выдающиеся способности. В отдельных муниципальных образованиях своевременно не организованы школьные олимпиады по ряду предметов.

Межведомственное совещание руководителей правоохранительных органов и органов государственной власти Псковской области состоялось под председательством заместителя прокурора области Алексея Попова.