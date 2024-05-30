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«Летопись воинской славы Псковской земли»: Псковско-Ливонская война и битва на Логозовицком поле

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Летопись воинской славы Псковской земли», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Ведущий Олег Добрынин и его соведущий, специалист по истории древней Руси, истории и археологии Пскова, истории военного дела Сергей Салмин поговорили о Псковско-Ливонской войне (1406-1409 гг.) и битве на Логозовицком поле (1407 г.).

Начиная с 1212 года отношения Пскова и Ливонии были далеко неоднозначными и далеко не дружелюбными. Но к середине XIV века очень изменилась ситуация с тем, за что воюем. То есть, если воевали сначала за захват территорий, в основном Ливонская сторона, то затем началась борьба за передел ресурсов, которая одновременно с этим подогревалась всякими внешними факторами. В первую очередь для Пскова это было не надежное сотрудничество с Новгородом, для Ливонии необходимость противостоять Литовскому государству. Поэтому союзы, соглашения возникали внезапно, рассыпались внезапно. И на самом деле, война, о которой мы говорим, велась уже с 1402 года, просто с небольшими перерывами на перемирие. В 1402 году псковичи решили немного улучшить свой торговый баланс за счет того, что шла ожесточенная война между рыцарскими орденами, между Тевтонским орденом в Пруссии и Тевтонским орденом в Ливонии. Они воевали против Литвы и Польши.

Как результат, были перекрыты некоторые торговые маршруты. Учитывая, что в военные действия против Литвы в разной мере включились еще и Московское княжество, и Новгородская земля, литовцы испытывали необходимость в некоторых товарах, а в таких случаях Псков охотно предоставлял свою землю в качестве транзитного маршрута. В результате в 1402 году псковские гости, то есть официальные городские государственные торговцы, были атакованы немцами на озере Не. Это можно сказать, уже в глубине современных белорусских территорий. Товары отобрали, самих торговцев побросали в озеро, и началась очередная война.

По сути дела, с перерывами она длилась до 20-х годов XV века. Именно поэтому мы будем говорить о ней, как об отдельных эпизодах. Итак, напомню 1406 год, зимойтнападает Витовт, сжигает крепость Коложе, осаждает Воронеч. Его преследуют отряд Филиппа Казачковича, видимо, добровольцы. И, казалось бы, ливонцы должны радоваться, псковичи воюют с литовцами. Но все менялось, как в калейдоскопе.

В первую очередь все изменилось, когда Польша и Великое княжество Литовское заключили мир с Тевтонским орденом. Как только мир был заключен, снова вошли в действие условия Салинского соглашения раздела Псковско-Новгородской территории между Ливонии и Литвой. По сталинскому соглашению, Псков отходил Ливонии, а Новгород - Литве.

Никто не сомневался, что Витовт собирается забрать себе и Псков. Вот стоял вопрос только в том, даст ли он до этого пользоваться им ливонцам или обманет их сразу. Однако в условиях, когда война являлась для Ливонского ландмейстерства постоянной необходимостью, как только ливонские рыцари переставали воевать со схизматиками, вставал вопрос о том, что они должны ответить за свои действия против католиков, и поэтому войну старались не прекращать без крайней необходимости.

Ну и, собственно говоря, Псков же все-таки был не тихим забитым государством, тихонько стоявшим где-то в углу и ждавшим, пока его снова обидят. Псковичи были достаточно агрессивны, достаточно решительны. На удар они отвечали ударом. Иногда удар они наносили первыми, чего ждать-то? Все равно случится. Вариант «ввяжемся в драку, а там посмотрим» для них был весьма и весьма характерен. И в результате получалось, что Псков — это главный стабилизатор внутриполитической ситуации в Ливонии. Если отношения с Псковом были крайне плохими, Ливония была крайне единой. Как только Псков переставал оказывать военно-политическое давление на Ливонию, начинались внутри-ливонские дрязги. Все это вместе препятствовало заключению длительного мира.

И вот уже 22 августа 1406 года в Псковскую землю вторгаются войска Ливонского ордена при поддержке сил Дерпского и Курляндского епископов. Дерпский епископ почти всегда участвовал в таких походах, потому что, будучи основным соседом псковичей, он больше всего от них и страдал.

Курляндский епископ был непосредственным вассалом ордена, и поэтому ему тоже было трудно избежать подобных походов. Конрад фон Фитингхоф, тогдашний магистр, со всей силой подошел к городу Изборску и ходил по волости две недели, и под Островом был, а под Псковом не был. То есть, по сути дела, немецкие войска прошли от Изборска к Острову, там переправились через Великую и дошли до Котельно.

Этот город уже у нас упоминался в связи с тем, что это была последняя крепость, прикрывавшая путь по Южной дороге к Пскову. Псковская вторая летопись говорит, что немцы под Изборском и Островом стояли, то есть осаждали их, но скорее всего, это была просто блокировка двух гарнизонов сравнительно небольшими силами для того, чтобы спокойно вести военные действия на основной территории, подвергшейся набегу.

Псковичи после тяжелой зимы 1406 года и июньского похода к Полоцку быстро организоваться не сумели и вели оборонительную позиционную войну. Например, третий отряд ливонцев, который был отправлен в Вилью, встретился с немцами, которые уже стояли по обе стороны реки, переправившись на псковскую территорию, а вельяне выехали в полтораста человек железной рати и подъехали к реке Великой.

Поскольку немцы уже в вельской стране, и вельяне, «помоляся Богу и Святому Михаилу ударили на них, дабы поганые не успели ничто, иных захватили в плен, иных избили, а иные в реке утонули молитвами Архангела Господне Михаила и стяг немецкие отняли, а вельяне все здоровы возвратились, ни один не повержен, разве что попал в плен один вельянен, но он потом от них, ливонцев, убежал». На этом фоне, естественно, нападение не могло остаться без ответа.

7 октября князь Даниил Александрович, посадник Юрий Филиппович Казачкович, главный герой рейда вдогонку Витовту, один из недооцененных нами земляков, в качестве военного предводителя, «поднямши всю свою область», вторглись в Ливонию на территорию немцев», Дерптского епископства, которая, как я уже сказал, страдала чаще всего, потому что основная трасса в Ливонские земли в любом случае пролегала через дерптские земли. Остановившись на реке Серице, воеводы выслали вперед дозор, возглавляемый Прокофьем Московичем и Пухом Иборяниным. Им удалось окружить немецкий отряд, выдвинутый навстречу псковичам. В результате были убиты 20 немцев, 7 попали в плен.

Двинулись в этот раз псковичи не по основному своему традиционному направлению, а двинулись на Кирьипигу. Это замок недалеко от современного Выру. В 15 верстах от замка псковское войско было встречено ливонским, вероятно, двигавшимся наперевес. Псковичи с марша атаковали ливонцев и опрокинули их. По сообщению Псковской летописи, было убито 315 немцев и погибло 34 псковича. В том числе погиб Троицкий староста (по сути дела, это глава мирской части Псковской церкви, человек, который отвечает за хозяйство Троицкого собора, главной церкви Псковской земли).

Псковичи преследовали бегущих до Киримпе, где простояли одну ночь, а затем вернулись на свою землю со многим добытком. Этот момент разницы потерь. Очень часто задают вопрос: может ли это быть?

Дело в том, что когда дело касается информации XIX века, где уже фиксировались потери документально, потому что они были завязаны на государственный бюджет, разница потерь победившей и проигравшей стороны действительно иногда достигала 1 к 10. Почему? Во-первых, те, кто считался погибшим в этом бою, умерли прямо во время этого боя. Тех, кто был ранен, кого увезли и кто умер потом, не включали в список. А что касается проигравшей стороны, то все их раненые либо попали в плен, либо были добиты. Будем реалистами, никакого особого гуманизма тогда не знали.

Кроме того, очень много всегда гибнет во время отступления, они уже не могут полноценно защищаться, они бегут. И в результате действительно набирается гораздо больше людей, которые погибли на проигравшей стороне, чем на стороне выигравшей. Частично это игра подсчетов, а частично это объективная реальность.

Той же осенью из Новгорода Юрий Смоленский уехал в Москву, поскольку перестал рассчитывать на новгородскую защиту от Литвы. Литва в этот момент уже, напомню, ливонский союзник. Война с Ливонией провоцирует и войну с Литвой. Международная обстановка продолжала быть напряженной, но становилась все более явной поддержка со стороны Москвы. Из-за необъяснимого подозрения, что князь Даниил Александрович, который предводительствовал псковичами в походе на Киримпе, является причиной напавшего на псковичей в это время Великого мора.

Псковичи предложили князю покинуть город и отправили послов к Василию Дмитриевичу Московскому. Псковским князем стал младший брат великого князя Константин Дмитриевич, прибывший в город 15 марта 1407 года. Первым мероприятием нового князя стало строительство обыденной, возведенный за один день церкви для прекращения мора. Вторым - попытка восстановить деятельные союзные отношения между Новгородом и Псковом. Однако переговоры успехом не увенчались.

Константин Дмитриевич со псковичами подняли всю свою область и пригороды и пошли за Нарву воевать. «Месяца июня в 26 день на память святого отца Давида Солунского и наутро Петрова дня и пошли в землю немецкую и завоевали много погоста и много добытков добывши». А ходили воевать на конях, а иные в ладьях при посаднике Романе Сидоровиче.

На том в Пскове мор перестал. Тут даже возникает интересный вопрос: не связали ли псковичи прекращение мора не только с постройкой обыденной церкви, но и с удачным походом против немцев? Правда, сам факт организации такого мощного похода, в общем-то, свидетельствует скорее о том, что мор был не настолько уж силен. Скорее, его испугались, потому что регулярные эпидемии стали уже повседневностью.

Совмещать эпидемию и поход, объединивший всю Псковскую волость и не приведший к разрастанию эпидемии... В принципе, они должны были все общаться, все заболеть друг от друга, перенести в разные места эту болезнь. То есть здесь определенное скользкое место. Но сам факт, что мор перестал не после того, как построили церковь, а после того, как удачно разгромили немцев, о многом говорит. Однако уже надо сказать, что это вторжение по самую северную часть, по сути дела, Эстонии было не совсем традиционно для псковских нападений. Вероятно, именно концентрация больших сил и включение московских отрядов позволило решиться ударить по орденским землям именно в глубине их территории, там, где этого никто не ждал. Надо сказать, что Конрад фон Фитингхоф пытался перехватить псковские отряды, но не успел. Он дошел только до белого камня, как его называли псковичи, собрав довольно большое войско и, вероятно, как раз тоже замедлился из-за того, что ему надо было подождать подкреплений.

Но псковичи успели вернуться на свою территорию, а преследовать их по побережью Чудского озера было слишком тяжелым и наглядным удовольствием. Поэтому Конрад фон Фитингхоф решает действовать иначе. Раз уж он собрал войско со всей Ливонской земли, то почему бы не попробовать решить проблему с Псковом одноразово, чтобы больше его не было? Нет Пскова - нет проблемы. И если 20 июля Константин Дмитриевич уходит из Пскова, оставив в городе своего слугу Константина Белозерского, то новгородцы в это время привели себе князя из Литвы.

Возникает такое противоестественное состояние. В Новгороде находится московский князь, в Новгороде находится литовский князь. И это Новгороду позволяет сохранять активный нейтралитет. Можно считать, что с этого момента союз псковичей и новгородцев, с трудом возникший в 1397 году, и просуществовавший почти целых 10 лет (что для Пскова и Новгорода очень много), окончательно прекращает свое существование. Конрад уверен в том, что удача на его стороне. Новгород, несомненно, не вмешается, московское войско из Пскова ушло. И магистр движется непосредственно на Псков.

В этот раз Ливонские войска не делились как в прошлом году на самостоятельно действовавшие отряды, а 18 августа всеми силами попытались форсировать Великую. Однако псковичи поставили укрепления на берегу, напротив места переправы. Там собралось все псковское войско, причем без пригородов. Но отсутствие пригорожан, вероятно, было связано с опасениями, что немцы могут попытаться двинуться на юг.

Кроме того, небольшой отряд псковичей, пока магистр со всей Ливонией шел на Псков, отправился немножечко пограбить ливонские земли. Возможно, этот отряд носил разведывательный характер, потому что, когда он дошел до современной Осатни, псковичи столкнулись с идущим на Псков флотом. Псковичи выбросились на берег и пешком вернулись во Псков.

Но это было несколько позже. А вот что же происходит в это время на бродах? В течение четырех дней Фитингхоф пытался переправиться, а псковичи отбивали его натиск достаточно успешно. 21 августа магистр начинает отход в направлении погоста Камно.

Скорее всего, его расчет был очень простой: псковское войско сразу не пойдет к Пскову, он дойдет до Камно, перебросит войска на восточный берег и выйдет к Пскову с востока. Это, судя по всему, осознали и псковичи. Потому что псковское войско немедленно двинулось следом за противником. Поскольку возможность нападения на Изборск была вполне реальна.

То, что Конрад не считал поход законченным, следует из выбранного им места для становища. Несмотря на удачную позицию противника и его полную готовность к сражению, псковичи атаковали сходу и потерпели сокрушительное поражение.

Потери немцев были значительными, что подтверждается тем, что, разгромив основные полевые силы Пскова, магистр не попытался развивать свой успех и покинул псковские земли. Надо сказать, что интересную трактовку дает Тверская летопись. Понятно, что это летопись сторонняя, но, по версии Тверского летописца, Конрад все-таки двинулся на Псков. Но, подойдя, увидел псковские стены, развернулся, испугавшись, и пошел обратно. Скорее всего, конечно, это движение не надо было магистру, чтобы увидеть стены Пскова.

Он представлял себе, с чем он связывается. Но после этого сражения магистр не мог быть уверен, что у него хватит сил на штурм. И при этом он отлично понимал, что Псков еще не израсходовал все свои возможности, пригороды войска еще свои не использовали.

Он поворачивает, уходит на Запад. Псковские летописцы приравнивают это побоище к Ледовому и Раковорскому, считая, что это три величайших сражения в истории Пскова. Что характерно, несмотря на свое поражение, несмотря на большие потери, псковичам удалось захватить богатую добычу, великих коней. Породистые боевые кони для Пскова были в большом дефиците. Добыть их можно было в основном на ливонской территории, и поэтому, конечно, псковичи не преминули подчеркнуть, что лошадей они добыли.

Возникает затишье. Псковичи слишком много потеряли для того, чтобы провести ответный поход. Немцы ждут сезона, и сезон начинается в середине февраля. В 1408 году немцы вторглись в юго-западную часть Псковской земли. Литовцы попытались взять город приступом, но не добились результата, начали отходить на свои земли. Одновременно с приходом немцев и литовцев еще один литовский отряд вторгся в Воронечскую волость. На третий день после их прихода вороночане выехали за стены города и атаковали разрозненные силы литовцев.

Сам фон Фитингхоф двинулся на восток, и в районе Залешья, это среднее течение реки Черехи, много пакости учинил и в Новгородской волости много воевал. Воевал в Новгородской волости Конрад фон Фитингхоф две недели. И это тоже очень характерно для новгородско-ливонских отношений.

Новгородцы всеми силами стараются не доводить до прямой войны. Я уже говорил, что они слишком были завязаны на торговлю, а кроме того, с точки зрения военной, Новгород, несмотря на свои богатые возможности, порядочно уступал всем своим соседям, где сформировались довольно яркие воинские элиты - и в Пскове, и в Ордене, и не говорим уже о Литве.

Бездействие новгородцев, может быть, объяснялось ими еще и тем, что Порховские земли были отданы ими в кормление Федору Юрьевичу Смоленскому, и защищать их значило идти на конфронтацию с Витовтом, который требовал выдачи этого князя. В это время в Псков возвращается Даниил Александрович, который находился в тот момент в Порхове. Князь прибыл в Псков, но организовать серьезное сопротивление не успел или не смог.

В то же время в результате соглашения о перемирии в Новгороде оказались наместниками сразу двое князей. Константин Дмитриевич представлял в Новгороде великого князя Московского, а Симеон-Лугвений великого князя литовского. Это в некотором смысле обезопасило псковскую землю от литовских вторжений. Но псковичи были недовольны. Той же зимой приехал в Новгород брат меньший князя Великого князь Константин и другой литовский князь приехал, а новгородцы обоих князей приняли.

Однако перемирие с Витовтом не означало перемирия с орденом, и 6 мая немецкий отряд нападает на Велье. Захватив 43 пленных, немцы побежали прочь, вильяне погнались за ними и попали в засаду. Вильяне потеряли 45 человек. В это время к Вилье подошли вороночане, устремившиеся в погоню за ливонцами и догнали их уже на границе, они разбили Ливонской отряд, убив около 30 немцев, и разогнали остальных. Псковская вторая летопись утверждает, что немцы, убедившись что не могут оказать сопротивление преследователям, зарубили пленных. Псковская третья летопись указывает, что захвачены были кони и арбалеты не немецкие.

Ответный набег, совершенный изборянами, оказался неудачным. Во время похода они столкнулись с немцами и потеряли 11 человек. Лето прошло без столкновений, а осенью было заключено очередное перемирие до 2 февраля.

Надо сказать, что Конрад фон Фитингхоф с псковичами умел обращаться. Для него было крайне характерно четко придерживаться буквы соглашений. Поэтому на третий день после окончания срока перемирия фон Фитингхоф снова вторгся в псковские земли. Если до этого от ливонских вторжений страдали в основном волости южнее реки Череха, то теперь под ударом оказалось Запсковье в широком смысле, территории севернее Пскова, западнее реки Псковы. То есть, скорее всего, магистр пришел по льду Чудского и Псковского озер.

Вторжение продолжалось неделю, подвергнуты разорению снова оказались как псковские земли, так и новгородские. Попытка добиться взаимодействия с новгородцами в очередной раз оказалась неудачной. Даниил Александрович, скорее всего, будучи уже тяжело больным, умер 4 апреля, не дал себя спровоцировать на полевое сражение. Однако ливонцы были атакованы отрядом добровольцев. Псковичи потерпели поражение, потеряв воеводу и еще двоих мужей убитыми.

Мы можем довольно уверенно сказать, что это была попытка мести. Это опять-таки очень характерно для Пскова. Несмотря на то, что псковичи не могут в полевом сражении рисковать своими людьми, они не могут оставить вторжение без реакции. Поэтому небольшой отряд, решительно понимающий, что шансов у него мало, нападает на ливонцев. Погибают, соответственно, все мстители. Но вот именно из таких маленьких эпизодов и складывалась репутация псковичей, которая позволяла им сохранять свою независимость и отбиваться от гораздо более сильных противников.

На этом военные действия прекратились в связи с резким изменением геополитической ситуации в Восточной Европе. После заключения московско-литовского вечного мира на реке Угре, Витовт, добившийся признания со стороны Москвы своих прав на Смоленск, обратился к решению других проблем. Для этого Витовту было необходимо обезопасить свою восточную границу. На Великий день 9 апреля 1409 года между Псковом и великим князем литовским был утвержден мирный договор. В общих чертах схожий с договором между Василием Дмитриевичем и Витовтом.

Новгород из псковско-литовского окончания был исключен в преддверии неизбежного тевтоно-литовско-польского конфликта, в прекращения войны с Псковом были заинтересованы как Ливонское отделение Тевтонского ордена, так и остальные. 28 июля на съезде в Киримпе был заключен мир между Ливонским орденом и господином Псковом. Господин Великий Новгород и на этот раз был исключен из мирного соглашения. Псков сполна воспользовался выпавшей передышкой. Но об этом, наверное, в следующий раз.