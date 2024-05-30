Общество

Псковские профсоюзные санатории представили на выставке «Россия»

Презентация профсоюзных санаториев Псковской области состоялась на Х Международном конгрессе «Санаторно-курортное лечение» в рамках форума-выставки «Россия», который проходит в Москве на ВДНХ сегодня, 30 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облсовпрофе.

Фото здесь и далее: Псковский областной совет профессиональных союзов

Представители и руководители профсоюзных здравниц рассказали посетителям о возможностях лечения и оздоровления, лечебных факторах и программах, условиях проживания и питания в санаториях. Каждый посетитель стенда может принять участие в игре-викторине на знание фактов о псковских санаториях, при правильных ответах на три вопроса угадавший получает небольшой подарок от курорта.

«Наши профсоюзные санатории давно известны за пределами региона и за границей, в том числе и благодаря специализированным выставкам. К нам едут оздоравливаться из разных регионов из стран. Сейчас услуги в санаторно-курортной отрасли особенно востребованы и, несмотря на большой поток отдыхающих, мы держим высокий уровень обслуживания наших гостей», – прокомментировал работу конгресса председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.