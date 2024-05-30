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Общество

Псковские профсоюзные санатории представили на выставке «Россия»

30.05.2024 13:53|ПсковКомментариев: 0

Презентация профсоюзных санаториев Псковской области состоялась на Х Международном конгрессе «Санаторно-курортное лечение» в рамках форума-выставки «Россия», который проходит в Москве на ВДНХ сегодня, 30 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облсовпрофе. 

Фото здесь и далее: Псковский областной совет профессиональных союзов

Представители и руководители профсоюзных здравниц рассказали посетителям о возможностях лечения и оздоровления, лечебных факторах и программах, условиях проживания и питания в санаториях. Каждый посетитель стенда может принять участие в игре-викторине на знание фактов о псковских санаториях, при правильных ответах на три вопроса угадавший получает небольшой подарок от курорта.

«Наши профсоюзные санатории давно известны за пределами региона и за границей, в том числе и благодаря специализированным выставкам. К нам едут оздоравливаться из разных регионов из стран. Сейчас услуги в санаторно-курортной отрасли особенно востребованы и, несмотря на большой поток отдыхающих, мы держим высокий уровень обслуживания наших гостей», – прокомментировал работу конгресса председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.

Теги: #облсовпроф
Источник: Псковская Лента Новостей
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