Общество

В Псковской области стартовала летняя оздоровительная кампания

Летняя оздоровительная кампания стартовала в Псковской области. В четверг, 30 мая, первая группа из 250 детей заехала на смену в детский загородный лагерь «Стремительный». Кроме того, в образовательных учреждениях региона начали работать лагеря с дневным пребыванием. Группы посещают уже более 1,6 тысячи детей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Всего в Псковской области в ходе летней оздоровительной кампании отдохнут более 16 тысяч детей, в том числе 4 тысячb ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации.

К работе в летний сезон подготовлено свыше 170 оздоровительных учреждений, из которых 13 загородных и 4 палаточных. В этом году на территории региона проведут порядка 20 профильных смен, в том числе «Орлята России», «Время героев», «Движение gервых», «Юные инспектора дорожного движения». Состоятся и традиционные спортивные, профориентационные, лидерские, санаторно-оздоровительные заезды.

К оздоровительной кампании этого года привлечены около 3,5 тысяч специалистов.

Еще порядка 150 ребят примут участие в летних сменах федеральных оздоровительных центров «Артек», «Орленок» и т. д.

Добавим, традиционно для детей участников СВО и ветеранов боевых действий, многодетных семей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей работающих граждан на оздоровление предоставляются льготы. На эти цели из регионального бюджета выделено 108 млн рублей, что на 5 млн рублей больше, чем в прошлом году.