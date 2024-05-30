Общество

Финалистки проекта «Мисс и Миссис Великие Луки» презентовали свои таланты

Конкурс талантов среди финалисток проекта «Мисс и Миссис Великие Луки» состоялся в минувшие выходные в «Луки парке». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Фото здесь и далее: Ксения Диденко

«Талантов у них более чем достаточно! Начиная с классических талантов - песня и танец - и заканчивая изделиями из бисера и виртуозном исполнении хореографических "па"», - отметили организаторы.

В жюри конкурса талантов были:

руководитель народного танца «Мистерия» Наталья Троянова,

заместитель директора по организационно-массовой работе Городского дома культуры имени Ленина, актер и ведущий Алексей Илларионов,

действующая Миссис Великие Луки Юлианна Новикова,

дизайнер и модельер, работающий в собственном ателье Lucycouture, Людмила Бузыкова,

действующая Мисс Великие Луки Кристина Шлепоченко,

диджей, ведущий, вокалист Сергей Спиридонов,

Миссис Великие Луки-2021 Светлана Фетисова,

Миссис Псков-2023 Евгения Морозова,

амбассадор проекта Светлана Шумейко, которая является Mrs GrandMa Planet-2020,

Мисс Великие Луки-2021 Екатерина Качанова.

В итоге среди Мисс победила Анастасия Лысанова с декларацией стихотворения, второе место получил коллективный танцевальный номер всех участниц категории Мисс.

Лучшей среди участниц категории Миссис стала Татьяна Крылова, которая представила танцевальный номер под музыку со стихами собственного сочинения. Второе место с вокальным номером заняла Ольга Бируля, а третьей стала Ольга Киенко с декларацией стихотворения.

«Все участницы выложились по максимуму и показали яркие и непохожие номера», - отметили организаторы.

Напомним, финал фестиваля состоится 1 июня в великолукском Доме культуры Ленинского комсомола.