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Общество

Ловать, солнце, жара

31.05.2024 11:28|ПсковКомментариев: 0

Купальный сезон в Пскове уже неофициально открылся - одни ныряют прямо с набережной, другие предпочитают охлаждаться в новом фонтане. А те, кто привык принимать водные процедуры исключительно в безопасных местах, ждут обнародования списка специально подготовленных пляжей, которых в этом году в областной столице будет больше.

Тем временем, в Великих Луках планируется отвести для купания одну береговую зону. Официально горожане смогут посещать городской пляж с 1 июня - если тот пройдёт все необходимые проверки. Псковская Лента Новостей выяснила, как ведётся подготовка к пляжному сезону на юге области, и какие водоёмы популярны у великолучан.

 

Оценка качества

На протяжении нескольких недель в Псковской области стоит жара, и многие водоёмы уже прогрелись до комфортных температур. Поэтому самые нетерпеливые давно открыли купальный сезон, и их можно понять: единственное желание в плюс 30 - скорее добраться до прохладной воды или хотя бы посидеть в тени. По вечерам берега рек на территории городов и озер, расположенных неподалёку, кишат отдыхающими.

Меж тем, точного списка пляжей, где воду и песок проверили на соответствие санитарным нормам, где будут дежурить спасатели, установят раздевалки и прочие элементы цивилизованного отдыха, пока что нет.

По данным Управления Роспотребнадзора по Псковской области, которое контролирует подготовку зон рекреации к летнему сезону, в этом году на территории региона будут организованы 26 пляжей. В их числе - два муниципальных в Пскове и Великих Луках, 9 - в детских оздоровительных лагерях, 10 - в пансионатах и загородных отелях, 2 - в санаториях. Ещё 3 зоны отдыха планируется обустроить на водоемах области, находящихся в ведении индивидуальных предпринимателей.

«В соответствии со статьей 18 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» водные объекты, используемые в рекреационных целях, не должны являться источниками биологических, химических и физических факторов вредного воздействия на человека. Использование водного объекта в конкретно указанных целях допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасности для здоровья населения», - напомнили в управлении.

В ведомстве уточнили, что работа с главами муниципальных образований и хозяйствующими субъектами, эксплуатирующими места отдыха у водоемов, в части выдачи документов, необходимых для запуска пляжей в эксплуатацию, ещё продолжается.

На данный момент санитарно-эпидемиологические заключения получили 4 зоны отдыха. Это детские оздоровительные лагеря «Радуга» (Гдовский район), «Юный железнодорожник» (Великолукский район), «Звездный» и «Ленок» (Невельский район). Таким образом, купаться без вреда для здоровья уже можно в озёрах Большой и Малый Иван, Березово и Ужицком.

Подготовка полным ходом

По пляжу в городе Великие Луки результатов пока нет, уточнила руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко. По её словам, ранее отобранные для проведения лабораторных исследований пробы воды и почвы находятся в работе.

Напомним, в летний период сотрудники санитарного ведомства на регулярной основе мониторят качество воды в водоемах, используемых в рекреационных целях, проверяют её на соответствие санитарно-химическим, микробиологическим, вирусологическим и паразитологическим показателям. Также специалисты исследуют песок в зонах купания. Это необходимо для того, чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической обстановки.

В прошлом году вода в Ловати в районе городского пляжа в Великих Луках была пригодна для купания только в начале сезона. Уже в июле Роспотребнадзор актуализировал информацию и сообщил, что водоём не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. Аналогичным образом сложилась ситуация с популярными у великолучан водоемами, расположенными в Великолукском районе. Купаться было запрещено в озерах Сорито и Кислое.

На данный момент горожане замерли в ожидании. Каков будет вердикт Роспотребнадзора на этот раз? Достаточно ли чистая вода в районе городского пляжа? Есть и те, кто не дожидается результатов исследований: в жаркие дни на берегу Ловати можно заметить десятки отдыхающих, многие из них без опаски заходят в воду.

В городской администрации ранее сообщали, что купальный сезон официально стартует 1 июня, но только после заключения о пригодности воды и почвы для пребывания людей на городском пляже. Пока ведомство исследует пробы, на пляже подходят к завершению подготовительные работы, необходимые для его безопасного функционирования в летний сезон.

 

В частности, проведены уборка территории и обработка от клещей, скошена трава, установлены скамейки, урны, зонтики и раздевалки, которые уже сейчас пользуются спросом у горожан. Кроме того, специалисты обследовали дно акватории пляжа.

Также к началу сезона прошли обучение спасатели, для них на пляже подготовлено специальное помещение и лодка. Установлен и вагончик для оказания первой медицинской помощи.

За содержание пляжа в этом году будет отвечать муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство».

От фонтана до озера

Изнывающие от жары великолучане были замечены за купанием не только на пляже, но и в одном из фонтанов. Дело было майским вечером. Мужчина, решивший охладиться, выбрал для этого не самое очевидное, но, безусловно, живописное место - фонтан «Три поколения».

Меж тем, пешеходный гейзер в «Луки парке», который расположен совсем рядом, как бы намекает, где именно можно принять «душ». Это гидротехническое сооружение несколько уступает псковскому в размерах, но тоже пользуется спросом в жару.

К слову, купание в сухих фонтанах, подобных установленным в Великих Луках и Пскове, - явление далеко не новое. Есть подозрение, что они предназначаются как раз для того, чтобы люди могли освежиться в жаркие дни. Тем не менее, во всех городах, где есть подобные гейзеры, не утихает дискуссия на тему того, допустимо ли вести себя у фонтана, как на пляже. Пока одни граждане в купальниках резвятся под струями, другие неодобрительно посматривают на них издали и строчат осуждающие посты в соцсетях.

Водные процедуры бок о бок с другими страждущими не каждому по душе, а для кого-то они являются единственным спасением от жары. Что делать в случае, если Ловать снова окажется запретным плодом? Ведь не у каждого есть возможность выбраться на ближайший водоём.

В пригороде Великих Лук есть масса озёр, но в относительной пешей доступности только одно. Это озеро Фотьевское, где силами активистов ТОСа оборудован самый настоящий пляж. На благоустроенной территории имеются скамейки, игровые элементы, беседки, разбиты клумбы, организована контейнерная площадка для сбора мусора, есть волейбольная сетка, баскетбольная корзина, стоянка для велосипедов. Вскоре там появится автомобильная парковка, работы по её обустройству уже начались.

Фото из группы ТОСа «Фотьевский край» в соцсети «ВКонтакте»

В тёплые дни на берегу этого водоёма довольно много людей, но, к сожалению, не все они приезжают только искупаться. Некоторые проводят время за распитием алкоголя, приготовлением шашлыков и прочей снеди, остатки которой потом приходится убирать местным активистам. Они регулярно сетуют на то, что отдыхающие оставляют после себя огромное количество мусора.

«Я люблю Фотьево», - гласит установленный на пляже знак. Пока что любовь к родным местам удалось привить не всем. Поэтому представители ТОСа «Фотьевский край» планируют не только продолжать благоустройство общественного пространства, но и установить на его территории камеры видеонаблюдения для исключения актов вандализма.

Фото из группы ТОСа «Фотьевский край» в соцсети «ВКонтакте»

Выше упомянутые озера Сорито и Кислое расположены чуть дальше от города, но и они весьма популярны у великолучан, даже несмотря на то, что в прошлом году Роспотребнадзор не рекомендовал в них купаться. Пользуются спросом Большой и Малый Иван (напоминаем: в них купаться можно уже сейчас) в соседнем Невельском районе, только добираться до них немного дольше и в настоящее время немного проблематично.

Дело в том, что на территории Псковской области введён особый противопожарный режим, предусматривающий запрет на посещение лесов, в том числе в Великолукском и Невельском районах. Так что отдыхающим, предпочитающим «дикие» пляжи на лесной опушке, пока что придётся довольствоваться общественными. В противном случае можно схлопотать штраф до 20 тысяч рублей.

Специалисты рекомендуют заходить в воду только в организованных зонах отдыха и избегать мест, где безопасность не гарантирована. При этом огромное количество людей выбирает для купания именно «дикие» пляжи, зачастую более живописные, чем городские, и менее оживлённые. Именно там происходит большинство несчастных случаев. Поэтому, отправляясь на удалённое озеро, будьте предельно внимательны и осторожны, а также помните о действующих запретах.

Ульяна Лаблюк

Теги: #великие луки #лето #пляж #купальный сезон
Источник: Псковская Лента Новостей
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