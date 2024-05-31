Общество

Беременные псковички слушают рок-музыку — исследование

Детско-родительский контент оказался одной из самых растущих категорий в музыкальном стриминге, следует из данных МТС Музыки. В январе-апреле потребление детского контента выросло на 10% год к году, таким образом он вошел в топ-5 крупнейших категорий на сервисе.

Фото: freepik / pixel-shot-com

Хотя ядро аудитории этой платформы - пользователи 25-35 лет, детская музыка уже стала сопоставима с другими музыкальными жанрами, так как пользователи, распробовав сервис для себя, начинают включать его детям, создавать детские плейлисты и подборки.

По данным опроса, 66% ответивших псковичек отметили, что во время беременности предпочитали прослушивание рок-музыки. При этом более 44% респондентов рассказали, что сейчас их дети с удовольствием слушают танцевальную музыку, а спать выбирают в тишине.

ТОП-5 исполнителей для детей в МТС Музыке:

Смешарики, Маша и медведь, Фиксики, Барбарики, Большой детский хор Всесоюзного радио и Центрального телевидения.

ТОП-5 треков для детей в МТС Музыке:

«Спят усталые игрушки», Колыбельная «Совушка», «Чунга-Чанга», Песня Фиксиков «Часики», «Песенка друзей» из фильма «Бременские музыканты».

Отвечая на растущий запрос на детский контент, МТС Музыка запустила раздел плейлистов от любимых детьми артистов и инфлюенсеров: Смешариков (Пин, Ежик, Нюша, Копатыч, Кар-Карыч, Лосяш, Совунья, Крош, Бараш), Цветняшек, Миланы Стар, ray! и Kamil KiKiDo.