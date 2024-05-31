Общество

Около 200 мальчиков и девочек собрал в Пскове праздник детского фонда

Ежегодно в преддверии Дня защиты детей Псковское областное отделение Российского детского фонда проводит праздник для подопечных: воспитанников детских интернатных учреждений, детей из малообеспеченных семей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. В этом году на празднике собралось около 200 мальчиков и девочек из Пскова и районов области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении.

Фото здесь и далее: Псковское областное отделение Российского детского фонда

Маленькие гости праздника побывали на театрализованном кукольном представлении «Новая сказка на пушкинский лад» от артистов Городского культурного центра. По сюжету сказки А. С. Пушкина были под угрозой исчезновения. И сказочные герои произведений поэта объединились, чтобы спасти сказки для детей. Как полагается в любой сказке, в представлении был счастливый конец – сказки были спасены.

Представление стало подарком от администрации и артистов Городского культурного центра. Это давние партнёры детского фонда, которые ежегодно на безвозмездной основе дарят детям сотни улыбок и заряд позитива, отметили в отделении.

После представления ребят ждали творческие мастер-классы от мастеров и волонтёров Городского культурного центра: дети делали аппликации, открытки и животных из фетра. А финальной частью мероприятия стали сладкие подарки для гостей праздника. Подарки удалось сформировать благодаря активности жителей города и трудовых коллективов, которые весь май приносили в офис фонда шоколадки, печенье, соки и другие сладости.

Для воспитанников интернатных учреждений праздничная программа продолжилась сытным обедом и посещением игровой комнаты. Всего на праздник приехало 80 ребят из филиала Центра специального образования №2 (Пыталово), Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Печорского района, Красногородской и Порховской специальных школ-интернатов, Опочецкой и Псковской школ-интернатов и Пушкиногорской санаторной школы-интерната.

Подкрепившись на обеде, дети поехали в игровую комнату, где их ждал квест и другие развлечения. Мальчики и девочки прыгали на батутах, проходили препятствия верёвочного парка, участвовали в квесте по мотивам игры «Форт Боярд». А после развлекательной программы ребята наперебой делились положительными эмоциями и впечатлениями. Организовать поход детей в игровую комнату удалось при поддержке директора обувной фабрики «Псков-Полимер» (бренд Nordman) Юрия Сорокина. «От лица ребят, которые вдоволь повеселились в игровой комнате, благодарим Юрия Юрьевича за внимание к детям и заботу о них. Ваша поддержка сделала это день для детей очень радостным!» - подчеркнули в отделении.

Ещё одним приятным подарком для ребят стало мороженое, предоставленное управляющим ООО ГК «МегаХолод» Татьяной Кириленок. После насыщенного времени в игровой комнате мороженое было очень кстати.

«От лица гостей праздника детский фонд благодарит всех участников благотворительной акции "День защиты детей"! Ваша доброта и неравнодушие подарили сотням детей хорошее настроение и приятные воспоминания на долгое время. Спасибо!» - заключили в отделении.