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Общество

Единое пособие на ребенка начнут назначать по-новому

01.06.2024 21:00|ПсковКомментариев: 0

Часть дохода, который получают дети, не повлияет на назначение ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. А алименты учтут в объеме фактически поступивших денег или сравнят с МРОТ. Такие положения постановления правительства вступают в силу с 1 июня 2024 года. 

При назначении таких выплат на детей до 17 лет учитывают среднедушевой доход семьи. Раньше в эту сумму включали и заработок, который подросток получал от подработок. Теперь эти доходы несовершеннолетних не будут учитывать, если не менее полугода из расчетного периода такой ребенок очно учился в школе, ссузе или вузе. Это нужно отметить в заявлении и подтвердить документами, пишет «Парламентская газета»

Как правило, речь идет о подработках в каникулярное и свободное от учебы время, когда подростки зарабатывают для себя карманные деньги, пояснила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Конечно, они не должны учитываться в общий доход семьи», — добавила она.

При этом обучение только по дополнительным образовательным программам не засчитают. Также новые правила не распространяются на доходы детей от самозанятости, их продолжат включать в расчет среднедушевого дохода.

Иначе подойдут и к учету алиментов. Согласно российскому законодательству, их могут выплачивать в том числе по нотариальному соглашению родителей, на основе их устной договоренности.

В таких соглашениях суммы могут быть проставлены совсем не те, которые необходимы ребенку, отметила Бессараб. Поэтому, согласно изменениям, в таком случае в доходе семьи будут учитывать алименты, которые указаны в соглашении или заявлении, но с учетом минимального лимита — на одного ребенка — 1/4 МРОТ, на двух детей — 1/3 МРОТ, на трех и более детей — 1/2 МРОТ. Ведь государство рассчитывает необходимые расходы на ребенка исходя из минимального размера оплаты труда, ниже которого родитель фактически не может зарабатывать, объяснила депутат.

Если же алименты при разводе установил суд, то, согласно информации Минтруда, учитывать будут фактически поступившие платежи.

Остальные условия не изменились. Для расчета пособия по-прежнему учитывают супругов и детей до 18 лет, а при очном обучении до 23 лет. При этом заявитель и дети должны иметь российское гражданство и проживать в нашей стране.

Чтобы определить среднедушевой доход семьи, нужно сложить доходы членов семьи за 12 месяцев. Причем отсчет этого периода начинается за месяц до подачи заявления.

К таким доходам относятся, например, пенсии, стипендии, алименты, зарплаты, деньги от продажи и сдачи в аренду имущества, банковских вкладов и операций с ценными бумагами.

При этом не учитываются маткапитал, налоговые вычеты, выплаты по соцконтракту, мобилизованным, на реабилитацию. Также с декабря 2023 года в расчеты не включают проценты по номинальным счетам, которые открыты на опекаемых детей, и выплаты за звание «Мать-героиня», орден или медаль ордена «Родительская слава». Ведь эти деньги перечисляют в поддержку семьи, они нацелены на дополнительные покупки, необходимые для многодетных, отметила Бессараб.

Полные перечни учитываемых и неучитываемых доходов можно найти на сайте Социального фронда.

Затем эту сумму нужно разделить на количество членов семьи и на 12, а полученный результат сравнить с прожиточным минимумом на человека в своем регионе. Если ежемесячный доход не превышает его, а собственность семьи соответствует установленным критериям и у родителей есть заработок или объективные причины для его отсутствия, семья может рассчитывать на пособие.

Теги: #дети
Источник: Псковская Лента Новостей
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