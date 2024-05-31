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Общество

Михаил Ведерников: Дети — наша самая большая ценность

01.06.2024 16:47|Псков

С Международным днем защиты детей жителей Псковской области от имени правительства региона и от себя лично поздравил губернатор Михаил Ведерников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства области. 

«По традиции 1 июня мы отмечаем праздник, посвященный нашему самому юному поколению. Он напоминает нам о том, какую большую ответственность мы, взрослые, несем за наших детей и их будущее. Не случайно наш президент объявил 2024 год — Годом семьи. Потому что крепкие семьи — основа стабильности и процветания любого государства. А дети — наша самая большая ценность», - подчеркнул Михаил Ведерников. 

Правительство области делает все, чтобы обеспечить лучшие условия для воспитания и развития детей: в регионе строят новые школы и детские сады, создают профильные классы, секции и кружки для дополнительного образования, закупают самое современное оборудование, чтобы ребята могли получить востребованные знания и хороший старт в жизни, отметил губернатор. 

В Псковской области много талантливых ребят: олимпиадников, музыкантов, спортсменов, исследователей, победителей конкурсов и соревнований, продолжил он. Для развития творческих и научных компетенций молодежи в регионе созданы IT-кубы и кванториумы, детская филармония, школа креативных индустрий, центр одаренных детей «Вега».

«Выражаю признательность родителям, а также всем специалистам, чья профессиональная деятельность связана с детьми. Спасибо, что делаете всё, чтобы сделать детство ребят интересным, безопасным и здоровым. От всей души желаю нашим детям счастливых и радостных летних каникул, крепкого здоровья и больших жизненных успехов! А взрослым — быть для наших детей примером и поддержкой во всем. Пусть в каждой семье звучит безмятежный детский смех, царит радость и благополучие!» - заключил Михаил Ведерников. 

Пресс-портрет
Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области
Теги: #дети
Источник: Псковская Лента Новостей
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