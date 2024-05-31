Общество

Островские врачи обучили детей навыкам оказания первой медицинской помощи

Врачи Островской межрайонной больницы приняли участие в фестивале детства и юности в честь Дня защиты детей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Псковской области.

Фото: Telegram-канал комитета по здравоохранению Псковской области

Врач-травматолог-ортопед Алексей Новиков и врач-анастезиолог-реаниматолог Дмитрий Прусаков провели обучающие мероприятия по оказанию первой помощи, также оценили, что умеют делать дети в различных экстренных ситуациях.

Под руководством опытных специалистов, дети и их родители приобрели знания и навыки в области оказания первой помощи в чрезвычайных ситуациях.

«Мы считаем, что обучение детей и их родителей основам первой помощи - это важная составляющая общественного здоровья», - отметил Новиков Алексей.

«Владение такими навыками может спасти жизни в критических ситуациях, поэтому мы всегда готовы делиться своими знаниями», - добавил Прусаков Дмитрий.