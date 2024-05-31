Общество

Офицеры военного следственного отдела собрали гуманитарную помощь для псковских детей-сирот

Воспитанников «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей

города Пскова» навестили офицеры военного следственного отдела СК России по Псковскому гарнизону во Всемирный день защиты детей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: Военный следственный отдел СК России по Псковскому гарнизону

Помимо осуществления полномочий в сфере уголовного судопроизводства, офицеры военного следственного отдела СК России по Псковскому гарнизону принимают активное участие в жизни детей-сирот.

Так, во Всемирный день защиты детей офицеры посетили государственное бюджетное учреждение г. Пскова «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей г. Пскова», в котором на воспитании находятся дети от 3 до 18 лет.

Сотрудники учреждения ежедневно осуществляют свою деятельность в целях оказания помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, оказывают содействие их дальнейшему жизнеустройству.

Сотрудники военного следственного отдела СК России по Псковскому гарнизону поздравили работников учреждения с праздником, выразили им свою признательность и благодарность за их вклад в детское развитие.

Офицеры отдела также собрали гуманитарную помощь, которая так необходима детям.