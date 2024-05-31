Как псковские ВИПы поздравляли детей в соцсетях

Международный день защиты детей отмечают в России с середины XX века. 1 июня для семей с детьми по всей стране устраивают концерты, развлекательные мероприятия, мастер-классы, организовывают спортивные соревнования и конкурсы, поздравляют с праздником. Какие душевные слова подобрали псковские ВИПы, чтобы поздравить как можно больше семей в своих социальных сетях?
Глава города Борис Елкин в своих соцсетях поделился с псковичами программой некоторых мероприятий. Он рассказал, что более 1000 юных псковичей участвуют в Забеге «Мы - Чемпионы» и фестивале «Безопасный город» на стадионе «Машиностроитель», в Детском парке чествуют семейные династии, поют и танцуют, а в Парке Строителей проходят игры, мастер-классы и другие активности.
Первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко на своей странице «Вконтакте» выложил милое семейное фото. В посте он уточнил, что «дети, это цветы нашей жизни, хорошо, когда их много».
Руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании депутатов Антон Минаков поздравил детей не только в соцсетях, но и традиционно совместно с активом ЛДПР вышел на улицу, чтобы угостить псковичей мороженым.
Председатель регионального отделения партии «Новые люди», депутат областного Собрания Андрей Маковский в своих аккаунтах в социальных сетях поздравил всех с праздником и опубликовал семейное фото.
Уполномоченная по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова в праздничный день рассказала о результатах региональной акции «Цветы жизни».
Депутат гордумы, директор ГТРК «Псков» Наталья Юрченко опубликовала на своей страничке фото детей и внука.
Главное, что 1 июня на многих площадках города прошли различные мероприятия для детей. Малышей ждали встречи с любимыми персонажами сказок и мультфильмов, конкурсы, сувениры и отличное праздничное настроение.
Ксения Журавкова