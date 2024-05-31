Общество

Как псковские ВИПы поздравляли детей в соцсетях

Международный день защиты детей отмечают в России с середины XX века. 1 июня для семей с детьми по всей стране устраивают концерты, развлекательные мероприятия, мастер-классы, организовывают спортивные соревнования и конкурсы, поздравляют с праздником. Какие душевные слова подобрали псковские ВИПы, чтобы поздравить как можно больше семей в своих социальных сетях?

Глава города Борис Елкин в своих соцсетях поделился с псковичами программой некоторых мероприятий. Он рассказал, что более 1000 юных псковичей участвуют в Забеге «Мы - Чемпионы» и фестивале «Безопасный город» на стадионе «Машиностроитель», в Детском парке чествуют семейные династии, поют и танцуют, а в Парке Строителей проходят игры, мастер-классы и другие активности.

«Поздравляю всех с этим замечательным праздником детства! Пусть каждый ребёнок будет окружён заботой и любовью близких, а детство будет наполнено счастьем!» - написал глава города в своем Telegram-канале.

Первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко на своей странице «Вконтакте» выложил милое семейное фото. В посте он уточнил, что «дети, это цветы нашей жизни, хорошо, когда их много».

«Больших и маленьких детей поздравляю с праздником. Всем крепкого здоровья, счастья, любви, успехов, быть достойными гражданами нашей Родины. А мы вас защитим!» - написал депутат на своей странице.

Руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании депутатов Антон Минаков поздравил детей не только в соцсетях, но и традиционно совместно с активом ЛДПР вышел на улицу, чтобы угостить псковичей мороженым.

«Поздравляю всех с Днём защиты детей! Пусть ваше сердце всегда наполняется радостью и светом вместе с детьми! Пусть этот день станет напоминанием о том, что дети — наше самое ценное сокровище, и наша главная задача — обеспечить им благополучие и поддержку», - написал Минаков на своей странице «Вконтакте».

Председатель регионального отделения партии «Новые люди», депутат областного Собрания Андрей Маковский в своих аккаунтах в социальных сетях поздравил всех с праздником и опубликовал семейное фото.

«Так хочется, чтобы все дети были защищены и счастливы. Это зависит от нас. Мы всегда должны внимательно относиться к маленьким гражданам, независимо от того, чей это ребенок», - написал депутат в соцсетях.

Уполномоченная по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова в праздничный день рассказала о результатах региональной акции «Цветы жизни».

«Акцию Детсовет60 по посадке цветов детьми подхватили не только в районах Псковской области, но и в других регионах. Например, наши соседи из Великого Новгорода. Ярко, красочно, весело, дружно, позитивно, полезно - это все про нашу любимую акцию. Ну а в Пскове нас ждал гостеприимный "Скобарь" в Детском парке, где уже в шестой раз мы посадили две дорожки цветов вместе с детьми и взрослыми», - поделилась омбудсмен.

Депутат гордумы, директор ГТРК «Псков» Наталья Юрченко опубликовала на своей страничке фото детей и внука.

«С днем защиты детей! Когда у вас появятся внуки, вы познаете настоящую любовь. А подарят ее ваши самые любимые дети!» - прокомментировала фото депутат.

Главное, что 1 июня на многих площадках города прошли различные мероприятия для детей. Малышей ждали встречи с любимыми персонажами сказок и мультфильмов, конкурсы, сувениры и отличное праздничное настроение.

Ксения Журавкова