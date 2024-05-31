Общество

Специалисты Детской деревни SOS-Псков курируют переживающие кризис семьи

Специалисты Детской деревни SOS-Псков помогают семьям с биологическими детьми в трудных ситуациях, чтобы ребенок остаться в биологической семье. Об этом рассказала замдиректора по профилактике социального сиротства и укреплению семьи Алина Чернова в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Очень важным для нас оказалось выстроить такую систему, когда мы можем заметить, что в семье что-то происходит, семья теряет силы и возможность заботиться о детях. Как правило ребенок попадает в какое-то учреждение, а родителя говорят поправить свое положение и прийти забрать ребенка. Мы работаем на то, чтобы таких случаев было как можно меньше. Потому что забота о ребенке - это хлопотно, а когда у тебя его забрали, есть риск, что родители скажут: "Ну и легче даже стало"», - сказала Алина Чернова.

Она отметила, что специалисты деревни SOS курируют кровные семьи, где есть биологические дети и есть какой-то кризис. В таком случае заключается договор социального сопровождения и разные специалисты работают с такой семьей.