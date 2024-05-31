Специалисты Детской деревни SOS-Псков курируют переживающие кризис семьи

Специалисты Детской деревни SOS-Псков помогают семьям с биологическими детьми в трудных ситуациях, чтобы ребенок остаться в биологической семье. Об этом рассказала замдиректора по профилактике социального сиротства и укреплению семьи Алина Чернова в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).
Она отметила, что специалисты деревни SOS курируют кровные семьи, где есть биологические дети и есть какой-то кризис. В таком случае заключается договор социального сопровождения и разные специалисты работают с такой семьей.