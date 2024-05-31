Общество

Мероприятия по противодействию незаконной миграции проводят в Псковской области

Мероприятия по противодействию незаконной миграции проводит псковская полиция во взаимодействии с другими заинтересованными ведомствами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На территории региона организован комплекс скоординированных оперативно-профилактических мероприятий по противодействию незаконной миграции граждан третьих по отношению к государствам-членам ОДКБ стран под условным названием «Нелегал-2024».

Эти мероприятия в два этапа проводятся силами сотрудников региональных управлений МВД, ФСБ и пограничного управления. Их цель - стабилизация миграционной ситуации, выявление и пресечение каналов незаконной миграции, а также иных противоправных деяний, связанных с незаконной миграцией.

В рамках операции полицейские будут проводить, в частности, работу по проверке состояния паспортного режима и соблюдения правил миграционного законодательства иностранными гражданами и лицами без гражданства, а также выявлению лиц, незаконно пребывающих в Российской Федерации. Особое внимание обращается на соблюдение федерального законодательства в части осуществления трудовой деятельности, подчеркнули в ведомстве.

Будут отрабатываться адреса массовой постановки на миграционный и регистрационный учет иностранцев и лиц без гражданства с целью выявления фактов их фиктивной регистрации по месту пребывания.