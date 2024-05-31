Общество

Месячная норма осадков выпала в Опочке в воскресенье

Месячная норма осадков выпала в Опочке в воскресенье, 2 июня. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«1 июня у нас выпало 30 мм осадков, 2 июня — 16 мм. 30 мм в принципе — это сравнимо с нормой за месяц, это где-то половина нормы. Если говорить в целом по области, то большее количество осадков за один день выпало в Опочке 2 июня — 62 мм. Можно говорить, что месячная норма выпала за один день», - рассказала Тала Нещадимова.

Синоптик подчеркнула, что такая жаркая погода с грозами, дождями и ливнями — обычно устанавливается в Псковской области в июле-августе, но в этом году пришла раньше. «Сложилось так, что раз жаркая погода нам досталась в конце мая — в начале июня, то и дожди с ливнями нам достались в это же время», - пояснила она.