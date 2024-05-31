Общество

Самозанятые с 2026 года смогут делать добровольные взносы в Соцфонд

С 2026 года самозанятые граждане России получат возможность делать добровольные взносы в Социальный фонд РФ с целью получения пособий в случае болезни. В настоящее время только индивидуальные предприниматели, адвокаты и нотариусы имеют возможность добровольно отчислять средства на больничные случаи, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединении профсоюзов России СОЦПРОФ.

Специалисты отметили, что это значительное изменение в системе социальной поддержки самозанятых граждан, которые ранее были ограничены в возможности получения социальных пособий в случае временной нетрудоспособности. Добровольные взносы в Соцфонд позволят им обеспечить себя финансовой поддержкой в случае болезни, что улучшит их социальное обеспечение и благополучие.

Этот шаг также способствует улучшению социальной защиты самозанятых граждан и создает более равные условия для всех категорий работающего населения. Добровольные взносы в Соцфонд помогут снизить риски финансовых потерь в случае временной нетрудоспособности и обеспечат дополнительную поддержку в периоды заболевания, пояснили в СОЦПРОФ.

Эта нововведение обозначает важный шаг в развитии социальной сферы и увеличении социальной защиты для самозанятых граждан. Предоставление им возможности делать добровольные взносы в Соцфонд подчеркивает важность обеспечения равных условий доступа к социальным льготам и пособиям для всех работающих граждан, заметили эксперты.

С учетом внедрения этой новой практики с 2026 года, самозанятые граждане будут иметь дополнительные гарантии социальной защиты, что способствует укреплению их финансовой устойчивости и благополучия в обществе.