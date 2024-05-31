Общество

Доход юристов в Псковской области уменьшился на 10 тысяч рублей – аналитики

В Псковской области средняя зарплата юриста – 35 тысяч рублей. По сравнению с прошлым годом доход юристов в Псковской области уменьшился на 10 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России hh.ru.

Каждый адвокат – юрист, но не каждый юрист получил статус адвоката, для этого нужно сдавать квалификационный экзамен. Если вакансий для юристов в этом году было размещено по России около 25,5 тысячи, для юрисконсультов – 24,5 тысячи, то для адвокатов – только более 500 предложений.

По количеству вакансий для юристов лидирует Москва – почти 8 тысяч предложений с начала года, в топ входят также Санкт-Петербург, Краснодарский край и Московская область. В Псковской области спрос на юристов в начале этого года по сравнению с началом 2023 года вырос на 16%.

При этом диапазон зарплат для адвокатов значительно выше, чем для юристов и юрисконсультов. Согласно аналитическому сервису «Люди в цифрах», в 2024 году в целом по стране он составляет 86-207 тысяч рублей, для юрисконсультов – 55-103 тысяч рублей, для юристов – 52-100 тысяч рублей.

Самые высокие зарплаты юристам готовы предлагать работодатели в Москве – медиана 95,8 тысячи рублей, в Сахалинской области – 82 тысячи рублей, в Мурманской области – 72 тысячи рублей.

В Псковской области уровень конкуренции для юристов на данный момент составляет порядка 23 резюме на вакансию.