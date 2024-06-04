Общество

Трое из десяти офисных сотрудников в Пскове конфликтуют с коллегами из-за кондиционеров - опрос

Конфликты из-за кондиционеров случаются на работе у трех из десяти псковичей. Каждый второй находит компромисс. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по результатам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения, работающие в офисах.

Ссоры из-за кондиционеров не редкость в рабочих коллективах. В этом году о подобных инцидентах рассказали 30% псковичей: «Жар костей не ломит! А от кондиционеров вреда больше!»

Большинство работников (50%) сообщило, что в их командах ссор на эту тему не бывает: «Если холодно — надену пиджак, если жарко — установлю себе увлажнитель». У 20% респондентов нет климатической техники в рабочем помещении.

Чаще всего из-за температуры в офисе конфликтуют работники в возрасте от 35 до 44 лет: 35% из них заявил о разногласиях, связанных с использованием кондиционеров, в то время как среди респондентов моложе 34 лет — только 24%.