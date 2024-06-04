Общество

Великолукские осужденные отмечены благодарственными письмами за волонтерство

Месячник по благоустройству завершился в Великих Луках. На протяжении всего весеннего периода осужденные к принудительным работам великолукского исправительного центра № 1 активно участвовали в этой работе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Отбывающие наказание, входящие в волонтерский кружок, действующий при учреждении, по собственной инициативе на безвозмездной основе выходили на уборку общественных городских пространств. Очищали от накопившейся грязи тротуары и обочины проезжих дорог, парки и скверы. Работа проводилась в рамках взаимодействия ИЦ-1 с предприятиями различных форм собственности, в данном случае с организацией «Спецавтохозяйство».

В ходе добровольческой деятельности приведена в порядок улица Дворецкая, а также Новосокольническая и Горицкая. По итогам масштабного весеннего субботника все волонтеры из числа граждан, содержащихся в исправительном центре, отмечены благодарственными письмами директора предприятия Сергея Новожилова.