Общество

Почти тонну мяса не пропустили в РФ через границу в Псковской области

980 кг готовой мясной продукции не пропустили через границу России в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

На российско-белорусском участке границы специалист Россельхознадзора провел ветеринарный контроль мясной продукции, перемещаемой с территории Республики Беларусь в Российскую Федерацию, и установил, что на партию подконтрольной госветнадзору продукции отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие её безопасность и происхождение.

Перемещение почти тонны мясной продукции по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате груза. Товар вернули в Республику Беларусь.