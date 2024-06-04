Общество

ТОС возродил пруд в локнянской деревне Гоголево

Территориальное общественное самоуправление «Хлавидчанка» уже несколько лет активно действует в деревне Гоголево Локнянского муниципального округа, граничащей с территорий охранной зоны Полистовского заповедника. В деревне постоянно живет около 70 человек, но почти все они активно участвуют в развитии своей малой родины. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в заповеднике.

Фото здесь и далее: Полистовский заповедник

За четыре года своего существования ТОС уже получил три гранта. На расчистку местного кладбища и на благоустройство деревенского пруда.

Жители Гоголево в этом мае уже успели собрать на несколько субботников, чтобы пруд был чистым, ухоженным, а на его берегах росла газонная трава. Кроме того, 6 июля пройдет местный праздник «Накануне Купалы», и снова пруд может стать интересной локаций для пикника и отдыха в жару.

Несколько десятков лет назад, когда в деревне еще действовал колхоз, пруд был организован как пожарный водоем. Он начинался из естественного родника неподалеку, а чтобы вода была проточной, из пруда в реку Хлавица была проведена дренажная канава. В последние годы пруд заилился, дренажная система родник-пруд-река - заросла травой, на берегах выросли кусты и деревья. Использовать пруд стало невозможно.

Жители деревни решили вернуть пруду прежний вид или даже сделать его еще лучше. Благодаря грантам удалось оплатить технику, для расчистки пруда экскаватором и для вырубки основной части кустарника. В этом году жители деревни дружно вышли на субботники, чтобы продолжить благоустройство территории.

По словам одного из жителей Гоголево, все соседи охотно откликнулись на призыв принять участие в субботнике. Кто-то работал на своем тракторе, кто-то привез лодку, чтобы с ее помощью расчистить середину пруда, кто-то использовал ручной инструмент для корчевания кустов. Со своей техникой не остались в стороне Полистовский заповедник и администрация Локнянского округа.

В результате местные жители пробороновали берег водоема и засеяли его газонной травой. Убрали оставшиеся кусты и деревья, расчистили поверхность пруда от веток, сухого тростинка и водорослей.

При поддержке Полистовского заповедника и администрации Локнянского округа обновили и расчистили дренажные канавы, чтобы снова сделать воду в пруду проточной. А заодно благоустроили дорогу до водоема и территорию рядом с местным Домом культуры. Пруд стал выглядеть совсем по-новому.

«В жаркие майские дни на пруду уже купаются, а еще ловят там карасей. После того, как посаженная трава прорастет и грунт укрепиться, рядом с прудом планируют организовать пляж и место отдыха: установить скамейки и информационный плакат про обитателей водоема», - рассказали в заповеднике.