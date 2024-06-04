Общество

Памятник архитектуры «Дом Бабининых» передали в пользование псковскому Детскому фонду

Памятник архитектуры «Дом Бабининых» в Пскове передали в безвозмездное пользование региональному отделению Детского фонда. Об этом сообщиается в группе фонда в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Детский фонд-Псков / «ВКонтакте»

Скоро в нём начнётся ремонт: будут учтены нужды фонда и охранные обязательства памятника архитектуры. На новой площадке смогут проводить больше мероприятий для детей, встреч с волонтерами и благотворителями и в итоге оказать поддержку еще большему количеству детей Псковской области.

«Мы надеемся переехать в новое помещение до конца лета Но наш офис на улице Яна Фабрициуса продолжит свою работу! Всеми подробностями мы поделимся с вами чуть позже. А сейчас, пользуясь случаем, хотим поблагодарить всех, кто помогает нашим подопечным: большую семью наших волонтеров, благотворителей и партнёров. Вы самые надежные защитники детей! Правительство Псковской области и администрацию города Пскова за все эти годы огромной постоянной поддержки благородного дела защиты детства! Правление Российского детского фонда за ценные советы и поддержку», - поделились в Детском фонде.

Отдельную благодарность фонд выразил Виктору Антонову и Юрию Сорокину.

«Спасибо всем, кто поддерживает подопечных Детского фонда! Мы благодарны каждому из вас за вклад в дело помощи детям. Пользуясь случаем, хотим уверить вас, что все ваши пожертвования идут исключительно на поддержку детей нашего региона. А зарплаты и командировки сотрудников, и прочие бытовые нужды Фонда оплачиваются отдельно», - заключили в фонде.

Напомним, Дом Бабининых имеет большую значимость для градостроительной истории Пскова. Вместе с Двором Батова (Рижский проспект, 2) он фиксирует направление одной из наиболее старых улиц средневекового города - Изборской и является редким сохранившимся в застройке современного города образцом небольшого обывательского жилого дома, характерного для посадской застройки Пскова XIX - начала XX века.