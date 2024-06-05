Общество

Юных псковичей приглашают принять участие в конкурсе «Краски здоровой жизни»

Конкурс детского рисунка под девизом «Краски здоровой жизни» проводит управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области с 16 мая по 7 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Творческое состязание проводят с целью популяризации здорового образа жизни в подростковой и молодежной среде. Работы принимают в двух возрастных категориях: 6 - 10 лет и 11-17 лет. Они должны соответствовать тематике конкурса. Рисунок должен быть выполнен красками, цветными карандашами, простым карандашом, фломастерами и другими средствами.

Конкурсные работы с заявками направляются в электронном виде (фото или отсканированная копия, формат JPG) в управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области на адрес электронной почты: ukonpskov@mail.ru до 7 июня.

К участию в конкурсе не допускаются работы, нарушающие действующее законодательство Российской Федерации, морально-этические нормы, а также права и законные интересы третьих лиц.

Работы и результаты конкурса будут опубликованы в группе «Антинаркотическое добровольчество Псковской области» и на официальном сайте УМВД России по Псковской области. Победителей поощрят дипломами и ценными подарками.