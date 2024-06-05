Общество

Итоги конкурса детских рисунков подвели в псковском управлении ФСБ

Итоги конкурса детских рисунков под названием «Подвиги разведчиков» подвели в управлении ФСБ России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСБ России по Псковской области

Мероприятие было приурочено к 79-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие воспитанники подшефных управлению организаций: естественно-математического лицея № 20 (город Псков) и Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей (город Псков).

Все юные художники были награждены дипломами и сладкими призами.

Конкурс детских рисунков «Подвиги разведчиков» проведён управлением ФСБ России по Псковской области впервые. Его главная цель – знакомство школьников с историей родного края и деятельностью органов государственной безопасности в годы Великой Отечественной войны.