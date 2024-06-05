Общество

Меры поддержки для родителей тройни в Псковской области стали доступнее

В случае одновременного рождения тройни и большего количества детей в Псковской области будут предоставлять сертификат на покупку жилья независимо от материального достатка семьи. Соответствующий законопроект депутаты приняли на сессии областного Собрания 5 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Ранее сертификат был предусмотрен только для семей со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума.

Теперь на выплату могут рассчитывать все, у кого одновременно родились трое и более детей, если на каждого члена многодетной семьи приходится менее 18 квадратных метров жилья, требование о небольшом материальном достатке семьи сняты.