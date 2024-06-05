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Общество

Российские учителя отправятся в девять стран дальнего зарубежья

06.06.2024 07:19|ПсковКомментариев: 0

Девять государств выразили готовность пригласить российских педагогов для преподавания в национальных школах, сообщили в Минпросвещения. Привлечь к образовательному процессу специалистов из РФ могут Бахрейн, Лаос, Иран, Куба, Венесуэла, Никарагуа, Пакистан, Камерун и Джибути.

Программа «Российский учитель за рубежом» функционирует с 2017 года. Она реализуется в Таджикистане, Узбекистане, Киргизии, Турции, Монголии, Египте, Эфиопии, Алжире, Вьетнаме, Сербии, Ливии и Сирии, пишут «Известия»

Всего в 223 образовательных учреждениях этих стран работают 430 российских специалистов. За годы работы программы обучение прошли 130 тысяч иностранных учеников, сообщили в Минпросвещения.

Несмотря на попытки некоторых стран Восточной Европы ограничить собственных граждан в использовании русского языка, он остается одним из самых распространенных в мире. По данным «Индекса положения русского языка в мире», подготовленного Центром языковой политики и международного образования Института русского языка имени А. С. Пушкина, он занимает пятое место из 12 глобальных языков мира по распространенности и популярности.

Из более чем 146 млн человек, проживающих в РФ, русский язык родным считают более 111 млн. После распада СССР русский язык остается важным инструментом международного общения как минимум на постсоветском пространстве. Всего же в мире на нем говорят 255 млн человек. Таким образом, государственный язык РФ считается девятым по количеству говорящих на нем.

Теги: #учитель
Источник: Псковская Лента Новостей
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