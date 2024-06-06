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Андрей Турчак и Михаил Ведерников осмотрели реконструкцию Святогорского монастыря

Врио главы Республики Алтай Андрей Турчак, губернатор Псковской области Михаил Ведерников и митрополит Симферопольский и Крымский Тихон осмотрели реконструкцию Свято-Успенского Святогорского монастыря сегодня, 6 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Реконструкцию начали в декабре 2023 года. Юбилей (225-летие со дня рождения поэта Александра Пушкина – ред.) сподвиг нас вообще обратить внимание на состояние объектов монастыря», - сказал Андрей Турчак.

Он отметил, что в реконструкции принимали участие различные службы, организации и фонды, среди них он выделил «Россети», «Росавтодор», АНО «Возрожение» и другие.

«Основная работа проделана в кратчайшие сроки. Храм, конечно, на 100% не готов, на 85%, но проведены основные работы по укреплению стен, фундаментов, проведены все коммуникации, заменены оконные заполнения, кровля, навесные балки», - рассказал генеральный директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» Денис Василенко.

Андрей Турчак добавил, что подрядчик должен сдать объект полностью до 2024 года.

В Успенском соборе Святогорского монастыря обновили иконостас, установили новый престол для храмовых таинств. Придел Богоматери, где перед упокоением стоял гроб с телом Пушкина, полностью отреставрирован. Реставрацию Покровского предела продолжат после праздничных дней.

Также полностью выполнены работы по проведению газовых сетей в монастыре. Установлен автономный туалетный блок за стенами монастыря. Сделана смотровая площадка рядом со стеной монастыря со спуском к озеру.

Реставрационные работы продолжатся после юбилейных торжеств и завершатся в конце 2024 года.

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Напомним, Святогорский монастырь связан с именем поэта. Живя в Михайловском, Александр Пушкин приходил сюда на поклон могилам предков. 6/18 февраля 1837 года здесь был похоронен и сам поэт.

Некрополь предков поэта, памятник на его могиле и кованое ограждение отреставрированы в 2022 году.