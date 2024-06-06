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В опросе приняло участие 120 человек

В опросе приняло участие 120 человек

Пушкин? А кто это?

Не помню ничего из стихов Пушкина.

Частично помню строки стихов, что учили в школе.

Сколько стихотворений Пушкина (или хотя бы фрагментов) вы знаете наизусть?

Андрей Турчак и Михаил Ведерников осмотрели реконструкцию Святогорского монастыря

Архиерейский хор Псково-Печерского монастыря выступит в опере «Евгений Онегин» в Михайловском

Андрей Турчак, Михаил Ведерников и владыка Тихон высадили яблони в Святогорском монастыре

Андрей Турчак и Михаил Ведерников возложили цветы к могиле Александра Пушкина

Андрея Турчака наградили медалью преподобного Мартирия Зеленецкого

Театр дышит, где хочет. К 225-летию Александра Пушкина

В канун 225-го дня рождения Пушкина «Михайловскому» подарили копейку времëн Бориса Годунова

Андрей Турчак и Сергей Безруков приехали в монастырь в Пушкинских Горах

Оксана Филиппова: Пушкиногорцы перед праздником наводят максимальный порядок

Пушкинский день отмечают в России 6 июня

Божественная литургия состоится в Святогорском монастыре в Дни пушкинской поэзии

Директор «Михайловского» выступил перед оргкомитетом по подготовке и проведению пушкинского юбилея в Москве

Росгвардейцы примут участие в обеспечении безопасности при проведении Дней Пушкинской поэзии

Дуб — символ Пушкинских праздников поэзии готовятся торжественно представить гостям «Михайловского»

Около 50 тысяч участников ожидается на Днях Пушкинской Поэзии - Ольга Тимофеева

Поляну в Михайловском обрабатывают от насекомых - Дмитрий Волхонов

Порядка 150 педагогов примут участие в форуме учителей в рамках Дней Пушкинской поэзии

Правительство привлекло значительное количество внебюджетных средств для Дней Пушкинской поэзии - Ольга Тимофеева

Шоу-оркестр из Петербурга выступит на Днях Пушкинской поэзии

Монтаж главной сцены Пушкинского праздника поэзии начали в «Михайловском»

Георгий Василевич: Ждем на празднике в Михайловском 60 тысяч гостей

Сергей Безруков выступит на Днях Пушкинской поэзии и русской культуры

Опера «Евгений Онегин» прозвучит на главной сцене в Михайловском 7 июня

Московская певица и музыкант Варвара Визбор выступит на Днях Пушкинской поэзии и русской культуры

Спектакль «Черная речка. Кукольная дуэль» покажут на Днях Пушкинской поэзии и русской культуры 8 июня

Посвященные Пушкину работы скульпторов можно будет увидеть на арт-прогулке в Пушкинских Горах

Квест «Лукоморье существует?» пройдет в Пушкинских Горах

Билеты на спектакль на плотах можно получить в Псковской областной филармонии с 28 мая

Гоша Куценко даст два концерта в Псковской области

Опубликована программа Дней Пушкинской поэзии и русской культуры

Выездное совещание по организации Дней Пушкинской поэзии провели в «Михайловском»

Театрализованное шествие-конкурс пройдет в рамках Дней Пушкинской поэзии и русской культуры в Пушкинских Горах 8 июня. Об этом сообщили в Telegram-канале театрально-концертной дирекции Псковской области.

Минкульт выделил почти 30 млн рублей на Дни Пушкинской поэзии в Псковской области

«Подстрочник»: Дни Пушкинской поэзии и русской культуры-2024. ВИДЕО

Безруков и Хабенский приедут в Псковскую область на празднование Дней Пушкинской поэзии

Дни Пушкинской поэзии и русской культуры пройдут в Пушкинских Горах

Безруков, Хабенский и Башмет могут принять участие в Днях Пушкинской поэзии-2024