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Общество

Андрей Турчак, Михаил Ведерников и владыка Тихон высадили яблони в Святогорском монастыре

06.06.2024 13:19|ПсковКомментариев: 0

Яблоневый сад заложили вблизи Монастырского пруда на территории Свято-Успенского Святогорского монастыря 6 июня в рамках празднования Дней пушкинской поэзии и русской культуры, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

В высадке саженцев приняли участие врио главы Республики Алтай Андрей Турчак, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон и другие приглашенные лица.

Напомним, Дни Пушкинской поэзии и русской культуры пройдут в этом году в Пушкинских Горах с 6 по 9 июня.

 

 

Пресс-портрет
Турчак Андрей Анатольевич Врио главы Республики Алтай Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области
Тихон (Шевкунов) Экс-глава Псковской митрополии
Теги: #Пушкинские Горы
Источник: Псковская Лента Новостей
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