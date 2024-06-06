Андрей Турчак, Михаил Ведерников и владыка Тихон высадили яблони в Святогорском монастыре

Яблоневый сад заложили вблизи Монастырского пруда на территории Свято-Успенского Святогорского монастыря 6 июня в рамках празднования Дней пушкинской поэзии и русской культуры, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.
В высадке саженцев приняли участие врио главы Республики Алтай Андрей Турчак, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон и другие приглашенные лица.
Напомним, Дни Пушкинской поэзии и русской культуры пройдут в этом году в Пушкинских Горах с 6 по 9 июня.