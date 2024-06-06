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Общество

Девять выпускников из школ Пскова и Великих Лук получили максимальные баллы ЕГЭ по химии

06.06.2024 17:26|ПсковКомментариев: 0

Сегодня в Псковской области официальный день ознакомления с результатами ЕГЭ по географии, литературе и химии, которые проходили 23 мая. В экзаменах приняли участие 57 выпускников по географии, 149 – по литературе и 286 – по химии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по образованию Псковской области. 

Максимальные баллы ЕГЭ по литературе получили 7 выпускников из школ Пскова, Великих Лук и Невеля. Это псковские выпускницы Екатерина Карпузова из Гуманитарного лицея и Олеся Никандрова из Псковского педагогического комплекса, великолукские выпускницы Анастасия Яровикова из Педагогического лицея, Виктория Зубарева из Лицея № 10, Елизавета Ананьева из средней школы № 13 и Мария Бурченкова из Лицея № 11, выпускница из Невеля – Екатерина Шаворова.

«Конечно, я переживала за результат, хотя и была уверена в том, что написала, всё, что знаю. На экзамене по литературе я смогла показать свои знания и благодаря упорному труду, наставлениям учителей и поддержке близких людей достигла цели. Как и многие, я хочу сдать все экзамены на "отлично". Но надо помнить, что ЕГЭ – это только этап в жизни каждого человека», - рассказала Олеся Никандрова.

Максимальные баллы ЕГЭ по химии получили 9 выпускников из школ Пскова и Великих Лук. В этом списке 7 псковских и 2 великолукских выпускника. Только в Псковской инженерно-лингвистической гимназии 4 выпускника получили максимальные 100 баллов: Фаина Удалова, Екатерина Шевченко, Наиля Алтаякова, Алина Вецкая, а также Светлана Михайлова из Гуманитарного лицея, Полина Авдей из 4 Лицея и Арсений Плодунов из Псковского педагогического комплекса. В Великих Луках лучшими оказались Никита Антонов из средней школы № 7 и Ольга Понкратова из 13 средней школы.

Все ребята отмечают, что к таким результатам они готовились все годы учебы в школе, и то, что справиться с напряжением при подготовке к экзаменам им помогли родные и близкие люди, учителя, которые в них верили.

«Честно говоря, большинство вариантов по химии, которые я решал, были намного сложнее, чем реальный ЕГЭ. Считаю, что главное в подготовке к экзаменам - регулярность. Лучше заниматься понемногу, но каждый день. Не стоит откладывать это, потому что освоить весь объём информации за короткий промежуток времени невозможно», - поделился Арсений Плодунов.

Следующие результаты ЕГЭ выпускники получат не позднее 14 июня за экзамен по русскому языку. 

Теги: #егэ
Источник: Псковская Лента Новостей
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